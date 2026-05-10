۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

توزیع مرغ منجمد دولتی بدون محدودیت

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: توزیع مرغ منجمد از هفته گذشته آغاز شده است و مراکز فروش بدون محدودیت مشغول عرضه این محصول هستند.

محمدعلی خراسانی رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تأمین مرغ منجمد تنظیم بازار در فروشگاه‌ها گفت: برای جلوگیری از کمبود در بازار و به‌منظور تنظیم عرضه، اعلام کردیم فروشگاه‌ها حتماً مرغ منجمد دولتی دریافت و توزیع کنند.

وی افزود: میزان سهم هر فروشگاه مشخص است و محدودیتی برای دریافت وجود ندارد؛ هر مقدار که نیاز داشته باشند می‌توانند از پشتیبانی امور دام تأمین کنند.

خراسانی تصریح کرد: توزیع مرغ منجمد از هفته گذشته آغاز شده است و مراکز فروش بدون محدودیت مشغول عرضه این محصول هستند.

سمیه رسولی

