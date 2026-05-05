قیمت انواع کالاهای اساسی در بازار+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.
تورم مواد غذایی ۳ رقمی است و دولت برای جبران کالری مورد نیاز خانوادهها به دنبال تجدیدنظر در مبلغ یارانه غیرنقدی یک میلیون تومانی برای تمام ایرانیان ساکن کشور است. خطر سوءتغذیه سبب شده تا انواع بستههای کمک معیشتی اعم از یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهکهای درآمدی اول تا نهم، طرح یسنا و یارانه غیرنقدی ویژه مادران باردار و دارای کودک کمتر از دو سال، کالابرگ ویژه متولدین ۱۴۰۵ (کارت امید مادر) و یارانه غیرنقدی کودکان دارای سوءتغذیه ۲ تا ۶ سال، طراحی و اجرا شود.
بازار تخممرغ
قیمت تخممرغ از اواخر فروردین روند افزایشی داشت. در این هفته اگر چه قیمتها همچنان تا ۵۸۰ هزار تومان در هر شانه ۳۰ عددی کمتر از ۲ کیلوگرمی میرسد اما در برخی از پروتئینفروشیها محصولاتی با عنوان تخممرغ دولتی به مبلغ ۳۹۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است.
موجودی تخممرغ در بازار وضعیت مطلوبی دارد؛ ضمن این که همه ساله با گرم شدن هوا مصرف تخممرغ در کشور پایین میآید.
بازار گوشت مرغ
قیمت گوشت مرغ بدون بستهبندی افزایش یافته و بین ۳۴۵ تا ۳۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم خرید و فروش میشود؛ البته ممکن است این قیمت در مناطق بالاتر گرانتر باشد. این نرخ در ابتدا سال بین ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان بود.
آمار جوجهریزی کاهش یافته و اعلام میشود به عدد واقعی نزدیک شده است.
در بازار ماکیان هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز حدود ۳۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در این هفته معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرد و سرپرست جدید عنوان کرده به دبنال یکپارچهسازی صنعت طیور کشور است.
کالابرگ الکترونیک
امروز یارانه متولدین ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز شد.
همچنین کالابرگ خانوارهای حمایتی (تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)، نیروهای مسلح و خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت و اعتبار اردیبهشت ماه تا پایان خرداد است.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی میآید. قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
|کالاهای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|شقه و راسته گوسفند
|۱.۴۹۰.۰۰۰-۱.۶۴۰.۰۰۰
|۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰
|گوشت سردست و ران گوسفندی
|۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۳۰۰.۰۰۰
|۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰
|گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار)
|-
|-
|گوشت سردست گوساله
|۱.۶۰۰.۰۰۰
|۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰
|گوشت ران گوساله
|۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰
|۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰
|گوشت منجمد گوساله
|۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰
|۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰
|گوشت چرخ کرده مخلوط
|۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰
|۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰
|گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی
|۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰
|۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰
|کله و پاچه
|۱.۴۰۰.۰۰۰
|۱.۴۰۰.۰۰۰
|گوشت مرغ
|۳۴۵-۳۶۵
|۳۳۹-۳۶۰
|ران مرغ بدون کمر
|۳۱۵
|۳۲۹
|ران مرغ با کمر
|-
|-
|گوشت چرخ کرده مرغ
|۲۵۰-۳۵۰
|۲۵۰-۳۵۰
|تخممرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۳۹۰-۵۸۰
|۴۴۰-۵۵۰
|تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی)
|۴۹۸-۵۵۰
|۴۹۸-۵۵۰
|قزلآلا
|۴۳۰
|۴۳۰
|میگو
|۹۵۰
|۹۵۰
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی
|-
|-
|ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی
|۲۲۵
|۲۲۵
|کره حیوانی ۵۰ گرمی
|۴۵-۵۳.۵۰۰
|۴۵-۵۳.۵۰۰
|کره حیوانی ۱۰۰ گرمی
|۸۹-۱۰۰
|۸۹-۹۹.۹۰۰
|خامه استریل ۲۰۰ گرمی
|۸۶-۹۹.۷۰۰
|۷۹-۹۹.۷۰۰
|شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر
|۸۰
|۸۰
|شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر
|۸۵
|۸۷.۵۰۰
|ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم)
|۴۱.۵۰۰-۴۵
|۴۱.۵۰۰-۴۵
|ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم)
|۵۷
|۵۷
|قند
|۱۱۰-۱۳۰
|۱۱۰-۱۳۰
|شکر
|۱۱۰
|۱۱۰
|روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی)
|۶۶۰
|۶۶۰
|روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز)
|۶۶۳
|۶۶۳
|کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی
|-
|-
|کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی
|۲۳۰
|۲۳۰
|رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)
|۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹
|۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹
|برنج طارم هاشمی
|۵۰۰-۶۶۲
|۵۰۰-۶۶۲
|برنج طارم دمسیاه
|۵۵۰
|۵۵۰
|برنج شیرودی (شمشیری)
|۳۸۰
|۳۸۰
|برنج خارجی
|۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰
|۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰
|لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۶۵۰-۶۷۹
|۶۵۰-۶۷۹
|لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۴۶۹-۶۵۰
|۴۶۹-۶۵۰
|لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۴۴۴
|۴۴۴
|عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۳۵۹
|۳۵۹
|نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۴۰۰
|۴۰۰
|ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۲۹۰
|۲۹۰
|لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۴۸۰
|۴۸۰
|چای ایرانی ۴۵۰ گرمی
|۴۰۰
|۴۰۰
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی
|۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰
|۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰
جدول کالاهای اساسی سال گذشته در تقریبا مشابه زمان فعلی (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) از اینجا قابل مشاهده است.
نظر شما