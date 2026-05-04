به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار صنعت طیور کشور خبر داد و گفت: نخستین برنامه ما ساماندهی ساختار صنعت طیور در راستای پایداری تولید است.

وی اظهار کرد: ما به دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم تا در برابر نوساناتی که با آن روبه‌رو می‌شوند، تولیدشان پایدار بماند.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌های طیور متنوع و یا به صورت تک‌زنجیره‌ای در بازار هستند و تعارض منافع میان حلقه‌ها وجود دارد که با یکپارچه‌سازی می‌توانیم این تعارض‌ها را رفع کنیم.

زحمتکش درباره تامین نهاده‌های دامی نیز تصریح کرد: موضوع تامین نهاده‌های دامی چندبخشی است که بخشی از آن به معاونت توسعه بازرگانی برمی‌گردد و آنچه که معاونت امور تولیدات دامی از نظر تامین باید به آن بپردازد، مشاوره امین و دقیق به معاونت بازرگانی و کمک به تنوع‌بخشی نهاده‌ها است.