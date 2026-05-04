۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

صنعت طیور یکپارچه می‌شود

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار صنعت طیور کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار صنعت طیور کشور خبر داد و گفت: نخستین برنامه ما ساماندهی ساختار صنعت طیور در راستای پایداری تولید است.

وی اظهار کرد: ما به دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم تا در برابر نوساناتی که با آن روبه‌رو می‌شوند، تولیدشان پایدار بماند.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌های طیور متنوع و یا به صورت تک‌زنجیره‌ای در بازار هستند و تعارض منافع میان حلقه‌ها وجود دارد که با یکپارچه‌سازی می‌توانیم این تعارض‌ها را رفع کنیم.

زحمتکش درباره تامین نهاده‌های دامی نیز تصریح کرد: موضوع تامین نهاده‌های دامی چندبخشی است که بخشی از آن به معاونت توسعه بازرگانی برمی‌گردد و آنچه که معاونت امور تولیدات دامی از نظر تامین باید به آن بپردازد، مشاوره امین و دقیق به معاونت بازرگانی و کمک به تنوع‌بخشی نهاده‌ها است.

