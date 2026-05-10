۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

تشریفات اداری برای واردات گوشت کاهش یافت

رویه اداری صدور مجوزهای موردی توزیع برای فرآورده‌های دامپزشکی وارداتی در چارچوب رویه‌های اجرایی جاری تا اطلاع ثانوی توسط ادارات کل دامپزشکی استان‌ها متوقف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: از این پس، ترخیص قانونی محموله از مبادی ورودی کشور به‌منزله خاتمه فرآیند اجرایی مرتبط با ترخیص کالا تلقی شده و کنترل‌های حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور در چارچوب نظام نظارت مستمر شامل کنترل‌های پیشینی هدفمند و نظارت‌های پسینی مبتنی بر ارزیابی ریسک، استمرار خواهد داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بدیهی است ترخیص کالا به هیچ‌عنوان به معنای تأیید کیفیت، ایمنی، اصالت یا انطباق فرآورده با مشخصات ثبت‌شده توسط سازمان دامپزشکی کشور نبوده و مسئولیت قانونی ذی‌نفعان را منتفی نمی‌کند.

