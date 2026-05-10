تشریفات اداری برای واردات گوشت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: از این پس، ترخیص قانونی محموله از مبادی ورودی کشور به‌منزله خاتمه فرآیند اجرایی مرتبط با ترخیص کالا تلقی شده و کنترل‌های حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور در چارچوب نظام نظارت مستمر شامل کنترل‌های پیشینی هدفمند و نظارت‌های پسینی مبتنی بر ارزیابی ریسک، استمرار خواهد داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بدیهی است ترخیص کالا به هیچ‌عنوان به معنای تأیید کیفیت، ایمنی، اصالت یا انطباق فرآورده با مشخصات ثبت‌شده توسط سازمان دامپزشکی کشور نبوده و مسئولیت قانونی ذی‌نفعان را منتفی نمی‌کند.