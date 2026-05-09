تردد در کندوان و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هماکنون تردد در مسیر شمال به جنوب محورهای کندوان و هراز در برخی محدودهها نیمهسنگین تا سنگین است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال در برخی نقاط نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در برخی محدودهها شاهد ترافیک نیمهسنگین تا سنگین هستیم، اما تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان جریان دارد.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند.
