۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

تردد در کندوان و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تردد در محورهای کندوان و هراز را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون تردد در مسیر شمال به جنوب محورهای کندوان و هراز در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال در برخی نقاط نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم، اما تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان جریان دارد.

صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کنند.

