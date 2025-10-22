ترافیک در مسیر یکطرفه کندوان نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

وی افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده‌های سیاه‌بیشه تا پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز، ترافیک در محدوده سه‌راهی چلاو و بایجان نیمه‌سنگین تا سنگین است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورها بیان کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است.

وی در پایان به وضعیت جوی اشاره کرد و گفت: آسمان استان مازندران در حال حاضر ابری است.