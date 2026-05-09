تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان در بازار ساری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر شنبه در بازدید سرزده از مراکز توزیع کالاهای اساسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارهای ذخیره کالا و نمایندگی‌های عرضه روغن موتور اظهار کرد: این بازدیدها در راستای دستور استاندار مازندران برای کنترل بازار و نظارت مستمر بر روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم انجام شده است.

وی افزود: تیم‌های نظارتی با حضور دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین، نگهداری و توزیع کالاها را از انبار تا سطح عرضه بررسی می‌کنند تا از هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در بازار جلوگیری شود.

فرماندار ساری ادامه داد: در این بازدیدها وضعیت موجودی انبارها، نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد شرکت‌های توزیع مورد ارزیابی قرار گرفت و با متخلفان احتمالی نیز برخورد قانونی خواهد شد.

اسکندرنیا با تأکید بر تداوم این بازدیدهای میدانی تصریح کرد: نظارت بر بازار و اقلام پرمصرف خانوار به صورت مستمر ادامه دارد و آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

