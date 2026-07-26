ورود شهروندان ساری به سواحل رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان درباره دریافت عوارض در مسیرهای منتهی به ساحل، اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان ساری برای ورود به سواحل و محدوده‌های ساحلی این شهرستان از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

وی افزود: این معافیت تمامی مسیرهای دسترسی به دریا، از جمله راه‌های منتهی به پلاژ شهرداری و سایر محورهای ورودی ساحل را شامل می‌شود و هیچ مجموعه‌ای حق دریافت وجه از شهروندان ساروی را ندارد.

فرماندار ساری با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی ساحل، خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، محل اخذ عوارض در خیابان عدالت ۲ به دلیل نداشتن قرارداد و مجوز قانونی، جمع‌آوری شد و مشخص شد فعالیت این محل برای دریافت وجه از مردم فاقد مجوز لازم بوده است.

اسکندرنیا تأکید کرد: با هرگونه دریافت عوارض خارج از ضوابط قانونی برخورد می‌شود و اجازه نخواهیم داد اشخاص یا مجموعه‌ها بدون مجوز نسبت به اخذ وجه از شهروندان اقدام کنند.

وی ادامه داد: مراکزی که دارای قرارداد معتبر و مجوز قانونی هستند، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی فعالیت خواهند کرد، اما این موضوع به معنای دریافت عوارض از شهروندان ساری نیست و ساروی‌ها همچنان از پرداخت عوارض ورودی سواحل معاف خواهند بود.

فرماندار ساری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دریافت غیرقانونی عوارض در مسیرهای دسترسی به ساحل، موضوع را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.