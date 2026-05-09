۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در بروجرد

بروجرد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد، از برگزاری همایش فرهنگی ادبی «مقاومت در حماسه‌های ایرانی» به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آقایی، از برگزاری همایش فرهنگی ادبی «مقاومت در حماسه‌های ایرانی» به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ کشور، خبر داد.

تحلیل ادبیات مقاومت و روایت حماسه‌های ایرانی

آقایی افزود: در این مراسم که با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی، حوزه هنری شهرستان بروجرد و انجمن شعر آیینی صامت برگزار شود، برنامه‌های متنوعی شامل نقالی و شاهنامه‌خوانی، شعرخوانی، تحلیل ادبیات مقاومت و روایت حماسه‌های ایرانی، با حضور شعرای برجسته بروجرد برگزار خواهد شد.

نقالی و شاهنامه‌خوانی با حضور شعرای برجسته بروجرد

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های این همایش می‌توان به نقالی و شاهنامه‌خوانی با حضور شعرای برجسته بروجرد اشاره کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: این برنامه‌ها با هدف پاسداشت زبان فارسی و زنده نگه داشتن یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ ایران زمین، طراحی شده است.

آقایی اضافه کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با برگزاری همایش فرهنگی ادبی «مقاومت در حماسه‌های ایرانی» در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، گامی مؤثر در جهت پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ حماسی و گرامیداشت مفاخر ادبی ایران زمین برداشته است.

وی ادامه داد: از عموم علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی دعوت می‌شود در این همایش شرکت کنند.

