  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

اکبری: حمایت از بیماران خاص در بوشهر دنبال می‌شود

اکبری: حمایت از بیماران خاص در بوشهر دنبال می‌شود

بوشهر- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهربر نقش امیدآفرین انجمن حمایت از بیماران تالاسمی درارتقای تاب‌آوری اجتماعی تاکید کرد و گفت:بیماران تالاسمی الگوی صبر، استقامت و شجاعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر شنبه در برنامه دورهمی انجمن حمایت از بیماران تالاسمی که به مناسبت روز ملی بیماران تالاسمی در جمع بیماران و خانواده‌های آنان ضمن تبریک این روز به بیماران و خانواده‌های آنان، از تلاش‌های این انجمن در حمایت مستمر از بیماران قدردانی کرد.

اوی اظهار کرد: بیماران تالاسمی الگوی صبر، استقامت و شجاعت هستند و جامعه می‌تواند درس صبوری و امید را از آنان بیاموزد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه بیماران تالاسمی در سال‌های اخیر افزود: خوشبختانه امروز شاهد رشد چشمگیر این عزیزان در حوزه‌های مختلف علمی و اجتماعی هستیم و تعدادی از آنان در رشته‌هایی همچون روانشناسی، حقوق و سایر حوزه‌های تخصصی دارای تحصیلات عالی هستند که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای آنان است.

اکبری همچنین انجمن حمایت از بیماران تالاسمی را از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و اثرگذار استان دانست و تصریح کرد: این انجمن با رویکردی مسئولانه و دلسوزانه، اقدامات مؤثری در زمینه حمایت از بیماران و خانواده‌های آنان انجام داده است که شایسته تقدیر است.

وی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط و امید در میان بیماران، نقش مهمی در تقویت روحیه، افزایش همبستگی و ارتقای تاب‌آوری بیماران و خانواده‌های آنان دارد و حمایت از این‌گونه فعالیت‌های اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

کد مطلب 6824855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها