به گزارش خبرنگار مهر، آثار پویش ادبی «نامه‌ای به جان‌فدایان سرزمینم» ویژه گروه سنی کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان داوری شد.

اهداف و محورهای پویش ادبی

این پویش ویژه گروه سنی کودک و نوجوان با هدف تقویت روحیه قدردانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم‌کردن بستری برای بیان احساسات و اندیشه‌های کودکان و نوجوانان نسبت به جان‌فدایان میهن (شهدا، جانبازان، رزمندگان و مدافعان وطن) در قالب «نامه» از سوی واحد آفرینش‌های ادبی کانون استان لرستان برگزار شد.

ارسال ۱۱۳ اثر تا پایان فروردین ماه

پس از انتشار پوستر این پویش، تا پایان فروردین‌ماه در مجموع ۱۱۳ اثر به بخش ادبی کانون استان ارسال شد که پس از بررسی اولیه، آثار واجد شرایط به مرحله داوری راه یافتند.

این استقبال گسترده، نشان‌دهنده علاقه کودکان و نوجوانان لرستانی به حوزه ادبیات و فرهنگ ایثار است.

معیارهای داوری آثار

فرآیند داوری آثار بر اساس معیارهایی همچون خلاقیت در بیان، صداقت و صمیمیت در متن نامه، تسلط نسبی بر زبان و نگارش، توجه به موضوع «جان‌فدایان سرزمینم» و نگاه ارزش‌محور به ایثار انجام شد.

معرفی برگزیدگان

در نتیجه داوری آثار توسط کارشناس آفرینش‌های ادبی استان، سه اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند:

۱.مهرآسا مرزبان از مرکز شماره یک الیگودرز

۲.نازنین زهرا کریمی از مرکز شماره سه بروجرد

۳.یاسمین یوسفوند از مرکز شماره دو خرم‌آباد

گفتنی است؛ از برگزیدگان این پویش با اهدای لوح تقدیر و جوایز فرهنگی تجلیل خواهد شد.