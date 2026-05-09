باقرزاده: اجرای پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر باقرزاده عصر شنبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر اظهار داشت: طرح احداث بیمارستان بابلسر از ابتدا با ظرفیت محدود آغاز شد اما بهمرور با هدف ارتقای خدمات درمانی منطقه، به پروژهای جامع با بخشهای آموزشی و ظرفیت ۲۸۰ تخت افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای دشمنان روبهروست، تخصیص منابع مالی به طرحهای زیرساختی از جمله حوزه سلامت دشوار است؛ با این حال، مجلس و دولت با همکاری هم، زمینه تزریق اعتبارات لازم را فراهم کردهاند.
نماینده بابلسر با اشاره به تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در اسفند گذشته گفت: حذف بروکراسیهای غیرضروری و نظارت میدانی مستمر، از جمله اقداماتی است که برای تسریع در پیشرفت پروژه دنبال شد.
باقرزاده تأکید کرد: کندی در روند اجرا پذیرفتنی نیست و همه دستگاهها باید با همافزایی و تعهد بیشتر، موانع اجرایی را رفع کنند تا مردم هرچه سریعتر از خدمات این مرکز درمانی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: کشور ممکن است در شرایط جنگ یا تحریم قرار گیرد، اما توسعه و خدمترسانی نباید متوقف شود. درست در همین شرایط باید نشان دهیم مدیریت جهادی میتواند پروژهها را به سرانجام برساند.
باقرزاده افزود: این بیمارستان بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای درمانی استان، پس از تکمیل، علاوه بر افزایش ظرفیت تختهای بستری، بهمنظور آموزش نیروهای پزشکی و ارائه خدمات تخصصی به شهروندان بابلسر و مناطق همجوار به بهرهبرداری خواهد رسید و تکمیل آن باید با جدیت دنبال شود.
