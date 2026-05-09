۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

باقرزاده: اجرای پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر تسریع شود

بابلسر - نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس گفت: اجرای پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی به عنوان بزرگترین طرح درمانی استان باید تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر باقرزاده عصر شنبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر اظهار داشت: طرح احداث بیمارستان بابلسر از ابتدا با ظرفیت محدود آغاز شد اما به‌مرور با هدف ارتقای خدمات درمانی منطقه، به پروژه‌ای جامع با بخش‌های آموزشی و ظرفیت ۲۸۰ تخت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای دشمنان روبه‌روست، تخصیص منابع مالی به طرح‌های زیرساختی از جمله حوزه سلامت دشوار است؛ با این حال، مجلس و دولت با همکاری هم، زمینه تزریق اعتبارات لازم را فراهم کرده‌اند.

نماینده بابلسر با اشاره به تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در اسفند گذشته گفت: حذف بروکراسی‌های غیرضروری و نظارت میدانی مستمر، از جمله اقداماتی است که برای تسریع در پیشرفت پروژه دنبال شد.

باقرزاده تأکید کرد: کندی در روند اجرا پذیرفتنی نیست و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و تعهد بیشتر، موانع اجرایی را رفع کنند تا مردم هرچه سریع‌تر از خدمات این مرکز درمانی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: کشور ممکن است در شرایط جنگ یا تحریم قرار گیرد، اما توسعه و خدمت‌رسانی نباید متوقف شود. درست در همین شرایط باید نشان دهیم مدیریت جهادی می‌تواند پروژه‌ها را به سرانجام برساند.

باقرزاده افزود: این بیمارستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های درمانی استان، پس از تکمیل، علاوه بر افزایش ظرفیت تخت‌های بستری، به‌منظور آموزش نیروهای پزشکی و ارائه خدمات تخصصی به شهروندان بابلسر و مناطق همجوار به بهره‌برداری خواهد رسید و تکمیل آن باید با جدیت دنبال شود.

