به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه شماره ۳، از قطع کامل برق مشترکین چاه‌های کشاورزی در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه خبر داد.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اعلام کرد: در راستای مدیریت بار و جلوگیری از ناترازی در شبکه، برق مشترکین چاه‌های کشاورزی فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به صورت کامل قطع خواهد شد.

این اقدام با هدف حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده‌تر انجام می‌شود.

توصیه به کشاورزان

شرکت توزیع برق لرستان از کشاورزان درخواست کرد: برنامه‌ریزی دقیق برای آبیاری و استفاده از تجهیزات برقی خود داشته باشند تا با کمترین مشکل در این بازه زمانی مواجه شوند.