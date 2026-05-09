جمع آوری ۱۳۱ معتاد متجاهر در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسین نوروزی اظهارکرد: طرح جمع آوری معتادان متجاهر به منظور افزایش احساس امنیت برای شهروندان و سالم سازی محیط اجرا شد.



وی افزود: در راستای این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تعداد ۱۳۱نفر معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمع آوری وتحویل مراکزبازپروی شدند.



فرمانده انتظامی علی آباد گفت:مبارزه مداوم با موادمخدر دردستور کار همیشگی پلیس بوده وهمشهریان اخبار امنیتی و انتظامی را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.