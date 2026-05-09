  استانها / همدان
  2. همدان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

کشف ۲۳ فقره سرقت در بهار؛ ۶ سارق دستگیر شد

همدان- فرمانده انتظامی بهار از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: در پی اجرای این عملیات ۶ سارق شناسایی و دستگیر شده و۲۳ فقره انواع سرقت نیز کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پوررجب از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی شهروندان و برخورد قاطع با سارقان، طرح امنیت اجتماعی با محوریت شناسایی و دستگیری عوامل سرقت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بهار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و پیگیری‌های عملیاتی هدفمند، موفق شدند در جریان اجرای این طرح ۲۳ فقره انواع سرقت را در سطح شهرستان کشف کرده و ۶ نفر سارق را نیز در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، بیان کرد: نیروی انتظامی با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی در راستای تأمین امنیت شهروندان و مقابله با هرگونه ناهنجاری اجتماعی تلاش می‌کند.

سرهنگ پوررجب در پایان با تأکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌هایی با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه مماشاتی با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت، ادامه داد: از شهروندان تقاضا داریم همواره با پلیس همکاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

