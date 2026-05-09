۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

دستگیری سارقان احشام در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از دستگیری سارقان احشام توسط ماموران کلانتری ۱۶ سبلان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال ظهر شنبه اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ سبلان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۲نفر سارق را که پس از ضرب و شتم چوپان اقدام به سرقت ۳ راس دام به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده بودند شناسایی و آنها را طی عملیاتی پلیسی، در کمربندی سوم اردبیل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل افزود: سارقان که ابتدا منکر انجام سرقت بودند وقتی با دلایل و مستندات پلیس روبرو شدند لب به اعتراف گشوده و به انجام سرقت اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6824524

