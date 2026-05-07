 ۳۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در آران و بیدگل پرداخت شد

علی محمد یوسفیان در گفتگو با خبزنگار مهر با اشاره به اینکه حمایت همهجانبه از خانواده، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری از سیاستهای مهم در حوزه جوانی جمعیت است، اظهار کرد: تحقق آن نیازمند باور عمومی و مشارکت همه دستگاهها و آحاد جامعه است.
وی ابراز کرد: بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی در سطح استان و در راستای اجرای آن در شهرستان، موضوع حمایت همهجانبه از خانواده و خانوادهمحوری با محوریت تحکیم و توسعه خانواده، حمایت از خانوادههای پرجمعیت و ترویج فرزندآوری در دستور کار قرار دارد.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به تغییر سبک زندگی در جامعه امروز تصریح کرد: نسل جوان در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته زندگی میکند و به همین دلیل لازم است متناسب با اقتضائات عصر جدید، باورهای صحیح و موثر در حوزه خانواده و فرزندآوری در میان آنان تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: حل مسائل جمعیتی صرفاً به موضوعاتی مانند مسکن، واگذاری زمین یا تسهیلات بانکی محدود نمیشود، هرچند این اقدامات نیز در جای خود اهمیت دارد و باید با جدیت پیگیری شود.
یوسفیان با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این شهرستان بیان کرد: سال گذشته ۶۲۹ پرونده در حوزه فرزندآوری تشکیل و در مجموع ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات به زوجین و خانوادههای مشمول پرداخت شد، اما در کنار پرداخت تسهیلات، نحوه استفاده از این امکانات و اثربخشی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تمامی دستگاههای عضو ستاد جوانی جمعیت موظف هستند برنامههای خود را تا پایان ماه در حوزه جوانی جمعیت ارائه دهند تا اقدامات هر دستگاه در این زمینه بهصورت مشخص و هدفمند پیگیری شود.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در سایه استحکام خانواده کاهش مییابد، گفت: نشاط اجتماعی در جامعه نیز در گرو تحکیم بنیان خانواده است و اگر خانواده دچار مشکل باشد، پیگیری برنامههای اجتماعی نیز با دشواری همراه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره خدمات و حمایتهای دولت در حوزه خانواده تاکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط باید خدمات و برنامههای حمایتی خود را بهصورت شفاف برای مردم تبیین کنند.
یوسفیان اظهار کرد: در حوزه حمایت از خانوادهها اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات، پیگیری واگذاری زمین به خانوادههای دارای چندقلو و حمایت از خانوادههای مشمول انجام شده و تلاش شده است وعدههای داده شده در این زمینه تا حد امکان عملیاتی شود.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به مسکن جوانان گفت: برای حل مشکلات مرتبط با مسکن ملی در شهرستان، پیگیریهای مستمر در سطح استان انجام شده و بخشی از این مسائل با تلاش و مطالبهگری شهرستان به نتیجه رسیده است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل از همراهی امام جمعه، نماینده مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در پیشبرد امور قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه در شهرستان آران و بیدگل همکاری و همدلی مناسبی میان مسئولان وجود دارد و تلاش شده است مسائل اجرایی تحت تاثیر اختلافات سیاسی قرار نگیرد تا امور با تمرکز بر خدمت به مردم پیش برود.
