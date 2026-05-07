  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

 ۳۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در آران و بیدگل پرداخت شد

 ۳۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در آران و بیدگل پرداخت شد

کاشان - فرماندار آران و بیدگل گفت: سال گذشته بیش از ۳۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری به خانواده های مشمول پرداخت شد.

علی محمد یوسفیان در گفتگو با خبزنگار مهر با اشاره به اینکه حمایت همه‌جانبه از خانواده، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری از سیاست‌های مهم در حوزه جوانی جمعیت است، اظهار کرد: تحقق آن نیازمند باور عمومی و مشارکت همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.

وی ابراز کرد: بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی در سطح استان و در راستای اجرای آن در شهرستان، موضوع حمایت همه‌جانبه از خانواده و خانواده‌محوری با محوریت تحکیم و توسعه خانواده، حمایت از خانواده‌های پرجمعیت و ترویج فرزندآوری در دستور کار قرار دارد.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به تغییر سبک زندگی در جامعه امروز تصریح کرد: نسل جوان در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته زندگی می‌کند و به همین دلیل لازم است متناسب با اقتضائات عصر جدید، باورهای صحیح و موثر در حوزه خانواده و فرزندآوری در میان آنان تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: حل مسائل جمعیتی صرفاً به موضوعاتی مانند مسکن، واگذاری زمین یا تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، هرچند این اقدامات نیز در جای خود اهمیت دارد و باید با جدیت پیگیری شود.

یوسفیان با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این شهرستان بیان کرد: سال گذشته ۶۲۹ پرونده در حوزه فرزندآوری تشکیل و در مجموع ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات به زوجین و خانواده‌های مشمول پرداخت شد، اما در کنار پرداخت تسهیلات، نحوه استفاده از این امکانات و اثربخشی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد جوانی جمعیت موظف هستند برنامه‌های خود را تا پایان ماه در حوزه جوانی جمعیت ارائه دهند تا اقدامات هر دستگاه در این زمینه به‌صورت مشخص و هدفمند پیگیری شود.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سایه استحکام خانواده کاهش می‌یابد، گفت: نشاط اجتماعی در جامعه نیز در گرو تحکیم بنیان خانواده است و اگر خانواده دچار مشکل باشد، پیگیری برنامه‌های اجتماعی نیز با دشواری همراه خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره خدمات و حمایت‌های دولت در حوزه خانواده تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط باید خدمات و برنامه‌های حمایتی خود را به‌صورت شفاف برای مردم تبیین کنند.

یوسفیان اظهار کرد: در حوزه حمایت از خانواده‌ها اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات، پیگیری واگذاری زمین به خانواده‌های دارای چندقلو و حمایت از خانواده‌های مشمول انجام شده و تلاش شده است وعده‌های داده شده در این زمینه تا حد امکان عملیاتی شود.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به مسکن جوانان گفت: برای حل مشکلات مرتبط با مسکن ملی در شهرستان، پیگیری‌های مستمر در سطح استان انجام شده و بخشی از این مسائل با تلاش و مطالبه‌گری شهرستان به نتیجه رسیده است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل از همراهی امام جمعه، نماینده مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در پیشبرد امور قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه در شهرستان آران و بیدگل همکاری و همدلی مناسبی میان مسئولان وجود دارد و تلاش شده است مسائل اجرایی تحت تاثیر اختلافات سیاسی قرار نگیرد تا امور با تمرکز بر خدمت به مردم پیش برود.

کد مطلب 6822747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها