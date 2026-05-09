واژگونی خودروی پژو در ساوه یک فوتی برجا گذاشت

حمید ابره‌دری، ، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در ساوه خبر داد و گفت: در پی تماس اورژانس ساوه با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی در ساعت ۱۲ و ۵۵ دقیقه امروز شنبه مبنی بر واژگونی خودرو و احتمال آتش‌سوزی، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه مرکزی شامل یک دستگاه خودروی سنگین به همراه سه آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

ابره دری ادامه داد: با حضور نیروهای امدادی در محل مشخص شد راننده جوان خودرو بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده است.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از خارج کردن خودرو و ایمن‌سازی محل حادثه تا زمان انتقال نهایی و تحویل صحنه به عوامل انتظامی در محل حضور داشتند و عملیات در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به پایان رسید.