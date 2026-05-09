۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

شمار تلفات فوک خزری در مازندران به ۴ قلاده رسید

ساری- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به کشف لاشه فوک خزری در استان گفت: شمار تلفات به چهار قلاده رسید.

روح‌اله اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف لاشه جدید فوک در ساحل استان در تشریح وضعیت لاشه‌ مکشوفه اظهار داشت: با احتساب لاشه مشاهده شده در ساحل میانکاله مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴ قلاده رسید.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته افزود: با بررسی کارشناسان اعزامی به محل مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این قلاده فوک خزری، لاشه‌ در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشت.

وی گفت:لذا با توجه به شرایط فیزیکی این لاشه‌، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود و بر همین اساس، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی این لاشه‌، جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

اسماعیلی ضمن تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6824950

