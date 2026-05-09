شمار تلفات فوک خزری در مازندران به ۴ قلاده رسید

روحاله اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف لاشه جدید فوک در ساحل استان در تشریح وضعیت لاشه مکشوفه اظهار داشت: با احتساب لاشه مشاهده شده در ساحل میانکاله مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴ قلاده رسید.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته افزود: با بررسی کارشناسان اعزامی به محل مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این قلاده فوک خزری، لاشه در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشت.
وی گفت:لذا با توجه به شرایط فیزیکی این لاشه، امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی میسر نبود و بر همین اساس، با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی این لاشه، جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.
اسماعیلی ضمن تاکید بر تداوم پایشهای ساحلی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیدهبانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان عزیز تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
