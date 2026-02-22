آمار قربانیان حمله مسلحانه در شمال نیجریه به ۵۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آمار کشته شدگان این حمله که در ایالت زامفارا در شمال غربی نیجریه رخ داد، به ۵۰ نفر رسیده است.

هامیسو فارو، نماینده پارلمان نیجریه به آناتولی گفت: افراد یک گروه مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند، به روستایی در حومه شهر تونگان دوتسی حمله کردند.

وی افزود: علاوه بر کشته شدن ۵۰ نفر، این گروه شمار زیادی از افراد، از جمله زنان و کودکان را ربود.

نماینده پارلمان ایالت زامفارا همچنین گفت که مهاجمان در جریان این حمله، تعداد زیادی از خانه‌ها را به آتش کشیدند.

این نماینده نیجریه‌ای تأکید کرد: شدت ترس و وحشت به حدی بود که ساکنان منطقه نتوانستند شب را بخوابند.

نیجریه در سال‌های گذشته به‌طور مداوم شاهد حملات گروه‌های مسلح بوده است. علاوه بر این، حملات، گروه بوکو حرام و شاخه داعش در غرب آفریقا موسوم به داعش غرب آفریقا، مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

با وجود آنکه مجازات جرم آدم‌ربایی در نیجریه اعدام است، موارد ربایش همچنان تکرار می‌شود و افراد مسلح معمولاً به روستاها، مدارس و مسافران در شمال این کشور با هدف باج‌گیری حمله می‌کنند.