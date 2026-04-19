امضای توافقنامه همکاری نظامی میان نیجریه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیجریه به عنوان پرجمعیتترین کشور قاره آفریقا، با هدف تقویت توان دفاعی و مبارزه با گروههای تروریستی، توافقنامه همکاری نظامی گستردهای را با ترکیه امضا کرد که شامل تولید مشترک تجهیزات و آموزش نیروهای ویژه است.
کریستوفر موسی، وزیر دفاع نیجریه، در جریان سفر خود به شهر آنتالیا، از نهایی شدن توافق نظامی با ترکیه خبر داد و تاکید کرد: دو کشور بر سر انتقال دانش فنی، تولید مشترک قطعات نظامی و ارتقای صنایع دفاعی به توافق رسیدهاند.
وی همچنین اعلام کرد: ۲۰۰ تن از نیروهای زبده ارتش نیجریه جهت گذراندن دورههای تخصصی به ترکیه اعزام خواهند شد.
کریستوفر موسی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر ترکیه در تولید تجهیزات نظامی، تأکید کرد: تولید مشترک برخی قطعات میتواند روند نوسازی ارتش نیجریه را تسریع کند.
این همکاری استراتژیک در حالی صورت میگیرد که نیجریه نزدیک به دو دهه است با شورشهای مسلحانه و ناامنیهای گسترده دستوپنجه نرم میکند. نیجریه که با تهدیدات مداوم گروه «بوکوحرام»، شاخه غرب آفریقای داعش و باندهای تبهکار در شمال غرب خود روبروست، اکنون به دنبال تنوعبخشی به شرکای امنیتی خود است و مقامات این کشور قصد دارند با نزدیکی به آنکارا، از وابستگی سنتی خود به آمریکا بکاهند.
این همکاریها در پی سفر ماه ژانویه «بولا تینوبو»، رئیسجمهور نیجریه به ترکیه شکل گرفت که پس از ۹ سال، فصل جدیدی را در روابط دیپلماتیک و نظامی دو کشور رقم زد.
