به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به شبکه متشکل از قایقهای تندرو ایران تاکید کرد، این قایق ها به یکی از مؤثرترین ابزارهای تهران در مقابله با آمریکا و اعمال فشار بر بازارهای جهانی انرژی در جریان درگیریهای جاری در خلیج فارس تبدیل شده است.
در این گزارش به نقل از سه خبرنگار این روزنامه در لندن، واشنگتن و تهران آمده است، صدها قایق تندروی ایرانی در امتداد سواحل ناهموار جنوبی ایران پنهان شدهاند و آمادهاند تا در یک لحظه به سمت تنگه هرمز، یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان حرکت کنند. برخی از این قایقها سبک به نظر میرسند و برخی دیگر مجهز به موشکهای کوتاهبرد و فناوری پیچیدهتری هستند که به آنها اجازه میدهد به صورت دستهای حرکت کرده و به مثابه تهدیدی علیه کشتی ها عمل کنند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، ناوگان قایق های تندرو، نماد دکترین ایران در مورد جنگ نامتقارن است؛ به معنی استفاده از ابزارهای ارزان و بسیار متحرک برای مقابله با یک قدرت نظامی بزرگ.
علیرغم ادعاهای مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده است! قدرت واقعی تهران در نیروی دریایی سپاه پاسداران و ذخایر موشکی، پهپادی و قایقهای تندروی تهاجمی آن نهفته است. ایران اکنون به جای رویارویی دریایی کلاسیک به ابزارهای جنگی نامتقارن متکی است. برخی از این قایق های بدون سرنشین قادر به پرتاب موشک یا اژدر هستند. این قایقها به تنهایی قادر به شکست دادن نیروی دریایی آمریکا نیستند، اما وقتی با موشکها و پهپادها ترکیب میشوند، بسیار خطرناکتر میشوند. جغرافیا یعنی خط ساحلی طولانی آن در امتداد خلیج فارس به ایران مزیت قابل توجهی میدهد.
نظر شما