۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

ترامپ ایتالیا را هم تهدید کرد

رئیس جمهور آمریکا در ادامه خشم و نارضایتی خود از کشورهای اروپایی این بار ایتالیا را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان یک گفتگوی تلفنی گفت، همچنان انتقال نیروهای این کشور از ایتالیا را بررسی می کند. ایتالیا در زمانی که آمریکا به آن نیاز داشت در کنار این کشور نبود.

بر اساس این گزارش، منظور ترامپ عدم ارائه حمایت های کافی از سمت ایتالیا در تجاوز علیه ایران بوده است.

در همین خصوص وزیر دفاع ایتالیا تاکید کرد که دلایل تهدیدات ترامپ را متوجه نمی شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت جنگ آمریکا، تا پایان ۲۰۲۵، ۱۲ هزار و ۷۰۰ نظامی آمریکا به صورت دائم در ایتالیا حضور داشته که دومین حضور نظامی پررنگ آمریکا در اروپا بعد از آلمان را تشکیل می دهد.

رسانه های ایتالیایی پیشتر نیز گزارش داده بودند که ترامپ اسپانیا و ایتالیا را به کاهش نیروهای نظامی آمریکایی تهدید کرده بود.

پیشتر نیز ترامپ همین تهدیدات را علیه آلمان مطرح کرده بود. این در حالی است که کشورهای اروپایی در پشت صحنه حمایت هایی را از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به عمل آورده بودند.

