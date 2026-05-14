«از ما بهترون»، رمزگشایی از دنیای سحر و جن با عینک علم و دین

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروزه فضای مجازی لبریز از ادعاهای عجیب درباره سحر، جادو و جن‌گیری است، این کتاب تلاش می‌کند با رویکردی چندجانبه، به پرسش‌های بی‌پاسخ و ابهام‌آلود مخاطبان در این زمینه پاسخ دهد.

نویسنده در این اثر، برای رسیدن به یک تحلیل جامع، تنها به منابع مکتوب بسنده نکرده، بلکه ترکیبی از روش‌های علمی و میدانی را به کار گرفته است. بررسی دقیق منابع دینی، مصاحبه با متخصصان علوم غریبه و از همه مهم‌تر، شنیدن روایت‌های تکان‌دهنده قربانیانی که در مسیر مراجعه به مدعیان این علوم دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، شالوده اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

«از ما بهترون» با پاسخ به سوالاتی همچون «آیا مشکلات روزمره ما ریشه ماورایی دارد؟» و «چگونه می‌توان از تله‌های شیادان در فضای مجازی گریخت؟»، سعی دارد سواد فرهنگی و رسانه‌ای جامعه را ارتقا دهد. این کتاب نه‌تنها برای کنجکاوان دنیای ماوراء، بلکه برای هر کسی که به دنبال حفظ سلامت روان و تقویت باورهای دینی خود در برابر هجوم خرافات است، منبعی ضروری و راهگشا محسوب می‌شود.