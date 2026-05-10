به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیکروش صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر بوشهر اظهار کرد: بازدید از پروژههای عمرانی در راستای انجام وظایف نظارتی شورا و اطلاع دقیق از آخرین اقدامات صورتگرفته است.
وی با بیان اینکه شرایط پروژهها بهطور کلی مناسب و در حال اجرا است، افزود: ادامه روند کار با توجه به شرایط مالی موجود و تورم حاکم بر کشور با دغدغه جدی روبهرو است و بخشی از پروژههایی که مشمول تعدیل قیمت نشدهاند، عملاً با مشکل مواجه شدهاند.
جبران افزایش قیمت مصالح
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت ورود جدی مدیریت شهری، از شهرداری و شورا خواست با سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط مکاتبه کنند تا برای جبران افزایش قیمت مصالح و تورم ایجادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
نیکروش با اشاره به وضعیت مالی شهرداری تصریح کرد: با توجه به فشارهای مالی که شهرداری با آن مواجه است، این نگرانی وجود دارد که در ماههای پیشرو شاهد تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی برخی پروژههای عمرانی باشیم.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: تأکید ما تأمین پایدار اعتبار این پروژهها و انتخاب روشی است که روند اجرای طرحهای عمران شهری دچار اختلال نشود.
لزوم توسعه فضای سبز
وی به وضعیت فضای سبز محله باغزهرا پرداخت و گفت: زمینی با کاربری فضای سبز در این محله وجود دارد که عملاً تنها امکان ایجاد یک بوستان یا فضای سبز عمومی در این محدوده شهری است. این زمین در اختیار سازمان آموزش و پرورش قرار دارد و طبق گزارشها، این سازمان در پی تغییر کاربری آن است.
نیکروش یادآور شد: پیشنهادهایی در شورای شهر برای حل این موضوع مطرح شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ از جمله آنکه شهرداری زمینی جایگزین را به آموزش و پرورش ارائه کند تا این قطعه زمین برای کاربری فضای سبز در محله باغزهرا حفظ شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به کمبود جدی فضای سبز در محله باغزهرا افزود: با توجه به نیاز مبرم شهروندان این محله به فضاهای تفریحی و تنفسی شهری، درخواست داریم موضوع حفظ این زمین و تأمین زمین جایگزین در دستور کار فوری شهرداری قرار گیرد.
