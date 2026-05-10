سرهنگ کاظم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار تلاش شبانه‌روزی پلیس در راستای جلوگیری از سرقت‌ها، شهروندان باید در نگهداری از اموال خود کوشا باشند و همواره اقدامات حداقلی پیشگیری از سرقت را رعایت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از تجهیزات به‌روز مانند دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، سرکشی مستمر از محل نگهداری اموال و احشام و همچنین بهره‌گیری از نگهبان در مجتمع‌های تجاری و دامداری‌ها از جمله این اقدامات است.

سرهنگ صادقی افزود: پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی و امن نیز نقش مؤثری در کاهش سرقت دارد و رانندگان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به کشف یک باند سرقت در استان گفت: در عملیات اخیر، یک باند حرفه‌ای که در ساعات پایانی شب اقدام به سرقت قطعات خودرو می‌کردند، شناسایی و متلاشی شد که این موضوع هوشیاری بیشتر رانندگان را می‌طلبد.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه آمار وقوع سرقت از ابتدای سال جاری روند افزایشی داشته است، اظهار کرد: کنترل و کاهش این جرائم نیازمند مشارکت و همکاری جدی مردم با پلیس است.

وی تأکید کرد: پلیس در برخورد با سارقان و مالخرها قاطعانه عمل می‌کند و در این راستا دستور تیر نیز صادر شده است.