ساماندهی معتادان سمنان فقط کار پلیس نیست؛زیرساخت توانمندسازی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سمنان اعلام کرد: مدیریت آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد نیازمند تصمیم‌گیری منسجم، اجرای دقیق مصوبات و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به وضعیت موجود در سطح شهرستان گفت: ساماندهی افراد دارای اعتیاد یکی از موضوعات مهم در حوزه امنیت اجتماعی است و لازم است روند پذیرش، غربالگری و نگهداری در مراکز مرتبط با انسجام و تسهیل بیشتری دنبال شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق فرآیندهای تخصصی افزود: انجام مراحل غربالگری با مشارکت بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید به‌صورت کامل و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود تا تصمیم‌گیری‌ها از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد.

صمیمیان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در این حوزه اظهار داشت: تمامی اقدامات مرتبط با ساماندهی و نگهداری افراد در مراکز مربوطه باید در چارچوب قانون و مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و شورای تأمین استان دنبال شود.

وی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرتبط با مراکز نگهداری و توانمندسازی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در توسعه این مراکز می‌تواند نقش مؤثری در بهبود روند ساماندهی داشته باشد.

فرماندار سمنان در ادامه افزود: حل مسائل مرتبط با اعتیاد صرفاً یک موضوع انتظامی یا قضایی نیست و نیازمند نگاه اجتماعی، حمایتی و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و خدماتی است.