۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

خدمات ترافیکی پلیس راهور در سه منطقه تهران ارائه می‌شود

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شهروندان می‌توانند برای رسیدگی به تخلفات و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به مناطق ۱۶، ۲۰ و ۲۱ مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر اظهار کرد: با توجه به عادی بودن شرایط فعلی و نیاز شهروندان در خصوص استفاده از خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ، مناطق ۱۶ ( رسیدگی به جرائم تخلفات و ستاد ترخیص)، منطقه ۲۰ (رسیدگی به جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی و ستاد ترخیص) و منطقه ۲۱ (گواهینامه های توقیفی در سیستم) از ساعت ۷ الی ۱۴ هر روز به شهروندان تهرانی ارائه خدمات خواهد داد.

وی افزود: مرکز مذکور در روزهای پنجشنبه از ۷ صبح الی ۱۲ پذیرای شهروندان تهرانی در خصوص ارائه خدمات ترافیکی خواهد بود.

کشیر گفت: این خدمات اعم از رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی، ترخیص وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ و گواهینامه‌های توقیف شده در سیستم است، ضمن اینکه همکاران ما در محل‌های اعلام شده قبلی(بلوار شهدای بهشت زهرا) نیز کماکان مشغول ارائه خدمات هستند و در منطقه ۱۱ ارائه خدمات به صورت غیر حضوری خواهد بود.

