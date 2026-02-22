هادی چوپان ستاره داوران «کاپیتان»؛ گرگ پارسی همچنان قهرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه استعدادیابی «کاپیتان» از ابتدای ماه رمضان از ۲ شبکه ورزش و سه روی آنتن رفت. از مدتی پیش تیزرهای این برنامه در فضای مجازی و شبکه های سیما پخش شد و واکنش های مختلفی را هم داشت. از جمله واکنش ها، بازخوردهای مثبت به حضور هادی چوپان بود که برای اولین بار به عنوان داور یک برنامه استعدادیابی در تلویزیون حضور داشت و حالا حضور او در برنامه ای که مخاطب هدفش نوجوانان و جوانان هستند انگیزه بالایی برای این طیف شده و مورد توجه است.

اولین اجرای سینا مهراد

«کاپیتان» یک مسابقه بزرگ استعدایابی است که در اولین ویژگی سراغ انتخاب گزینه هایی برای ویترین چهره هایش رفته که مورد پسند نوجوانان و جوانان است و گویی قشری را هدف گرفته، که پیش از این بیشتر مغفول بوده است. انتخاب سینا مهراد به عنوان میزبان برنامه با توجه به علاقه‌مندانی که بین این طیف های سنی دارد از جمله این مولفه هاست. سینا مهراد اگرچه که شهرت حرفه ای خود را مدیون تلویزیون است اما در سال های اخیر بیشتر در سینما و شبکه نمایش خانگی نقش آفرینی کرده است.

حضور داوران تخصصی و به روز

مسابقه استعدادیابی «کاپیتان» با اجرای سینا مهراد و داورانی که هر یک جنسی از قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورده اند، تلاش کرده است جلوتر از تلنت شوهای تلویزیون بایستد چراکه هم داوران را مرتبط و تخصصی انتخاب کرده و هم با یک رویکرد به روز داورانی را معرفی کرده است که هنوز می توانند الگو و انگیزه باشند. این مسابقه سعی دارد از قالب یک رقابت تلویزیونی صرف فاصله بگیرد و به سمت یک الگوی حرفه‌ای‌تر حرکت کند.

زهرا کیانی تنها مدال آور طلای بانوان ایران در بازی های آسیایی است که داور خانم مسابقه «کاپیتان» است. او با ورزش ووشو شناخته می شود و بخش زیادی از گروه های شرکت کننده در همین مسابقه را نیز دختران کودک و نوجوان تشکیل داده اند.

حضور پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با توجه به جایگاه کشتی در ورزش ایران، ترکیب داوران را به سمت یک نگاه ساختاری‌ و حرفه ای سوق داده است. تأکید درستکار در سخنانش بر نقش خانواده و مدیریت فضای مجازی برای رشد استعدادهای تازه در همین ۲ قسمت از جمله نکاتی است که در برنامه قرار است نسبت به آن فرهنگ‌سازی شود.

هادی چوپان ستاره داوران

«کاپیتان» می‌کوشد استعدادیابی را از یک مسابقه هیجانی صرف به الگویی تخصصی و آموزشی پیوند بزند و از این حیث حضور هادی چوپان در این میان، بیشتر از اینکه نگاهی سلبریتی‌محور داشته باشد نشانه‌ای از تأکید بر تجربه زیسته قهرمانی است. هادی چوپان تنها ایرانی دارنده مدال طلای مسترالمپیا است و در این سال ها زیست او در فضای مجازی از تمرین های مکرر و پشتکارش همواره مورد توجه بوده است.

چوپان حالا در نخستین تجربه داوری خود در یک برنامه استعدادیابی، روبه‌روی استعدادهای نوظهور قرار می‌گیرد که عمدتاً در آغاز مسیر هستند؛ نسلی که بیش از هر چیز به مصداق و الگوهای عینی نیاز دارد. مسیر حرفه‌ای او، با همه دشواری‌ها و حاشیه‌هایی که بدنسازی در ایران با آن مواجه بوده، نمونه‌ای از عبور تدریجی از محدودیت‌هاست. زیست و تجربه های شخصی او در حرفه ورزشی اش باعث می شود که داوری او در برنامه به مثابه یک رویکرد قهرمان محور باشد.

تصویری که چوپان در این سال ها از خود برای مخاطب، نشان داده او را هم طرفدار اخلاق، هویت بومی و سنت ها به نمایش گذاشته است و هم فردی که به دنبال تلاش برای رسیدن به اهداف خود است. از این حیث می تواند جزو قهرمانان نسل نوجوان و جوان باشد و تعداد فالوورهای چندین میلیونی اش در فضای مجازی موید این است که بخشی از جامعه او را به صورت جدی پیگیری و دنبال می کند. او البته به تازگی دچار یک حاشیه مجازی هم شد؛ با پخش تیزرهای مسابقه که برخی از آنها بعد از حوادث دی ماه روی آنتن رفت برخی به فضای شاد این تیزرها و حضور هادی چوپان انتقاد کردند اما در نظر نگرفتند که این مسابقه چند ماه پیش از این اتفاقات ضبط شده است.

ارتقای نوجوان به سمت حرفه‌ای‌گری

«کاپیتان» در چند قسمت ابتدایی نشان داد که می تواند سکویی برای رشد و ارتقای گروه های مختلف ورزشی تخصصی، ورزش های نمایشی، بازی های حرکتی و ... باشد و حضور داورانی در این سطح می تواند اول انگیزه و دوم نگاه و رویکرد حرفه ای مخاطب را بسط و گسترش دهد به ویژه برای نوجوانی که میل به دیده‌شدن در رقابت های ملی و جهانی دارد اولین قدم همین است که بتواند الگوهایی ملموس در کنار خود داشته باشد که او را راهنمایی و هدایت کنند. حضور افرادی چون چوپان همان نقطه‌ای است که می‌تواند رابطه نسل جوان با مفهوم «حرفه‌ای‌گری» را بازتعریف کند.

از این حیث «کاپیتان» در وهله اول با انتخاب این داوران نقشه راه درستی را ترسیم کرده است که اگر مسیر به صورت حرفه ای هم ادامه یابد نقش داورانی چون چوپان در آن، فراتر از قاب تلویزیون معنا خواهد یافت و این گرگ پارسی همچنان می تواند الهام بخش باشد.