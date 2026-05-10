ابراز خرسندی وزیر ورزش ایران از رفع تعلیق ورزش بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با ارسال نامه ای به «سرگئی کوالچوک»، وزیر ورزش بلاروس بابت از میان برداشتن محرومیت ورزشکاران این کشور در رویدادهای بین المللی ابراز خرسندی کرد.
بعد از حمله روسیه به اوکراین، ورزشکاران روسیه و بلاروس از شرکت در تمامی مسابقات محروم شدند. هر چند اخیراً برخی از نهادهای بینالمللی این تعلیق را برداشتهاند.
با این حال هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک (IOC) در تازه ترین نشست خود اعلام کرد، ورزش بلاروس رفع تعلیق شده و IOC دیگر هیچمحدودیتی برای مشارکت ورزشکاران این کشور در میادین توصیه نمی کند. بر این اساس وزیر ورزش و جوانان ایران با ارسال نامه ای به همتای خود در بلاروس این اتفاق را تبریک گفت.
متن نامه احمد دنیامالی به این شرح است:
«جناب آقای سرگئی کوالچوک
وزیر محترم ورزش جمهوری بلاروس
سلام علیکم
مایلم مراتب تبریک صمیمانه خود را به مناسبت تصمیم اخیر کمیته بینالمللی المپیک مبنی بر لغو محدودیتهای اعمالشده بر ورزشکاران جمهوری بلاروس ابراز نمایم. این تصمیم که امکان حضور رسمی ورزشکاران آن کشور با پرچم و سرود ملی در رویدادهای بینالمللی را احیا میکند، گامی مهم در جهت تقویت عدالت ورزشی و رعایت اصول بنیادین جنبش المپیک محسوب میشود.
انتظار می رود این اقدام، زمینه را برای مشارکت منصفانهتر و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای ورزشکاران بلاروس در رقابتهای جهانی فراهم نموده و به ارتقای فضای رقابتی در عرصه ورزش بینالملل کمک نماید.
در این راستا، وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه هرچه بیشتر همکاریها با وزارت ورزش جمهوری بلاروس از طریق تبادل تجربیات فنی و اجرای برنامههای مشترک ورزشی در حوزههای مورد علاقه طرفین اعلام میدارد. امید است این تحول مثبت فرصت ارزشمندی برای تقویت و تحکیم بیشازپیش روابط ورزشی میان دو کشور فراهم آورد.»
احمد دنیامالی با ارسال نامه ای به وزیر ورزش بلاروس، رفع تعلیق ورزش این کشور را از حضور در رقابت های بین المللی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با ارسال نامه ای به «سرگئی کوالچوک»، وزیر ورزش بلاروس بابت از میان برداشتن محرومیت ورزشکاران این کشور در رویدادهای بین المللی ابراز خرسندی کرد.
نظر شما