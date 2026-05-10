به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی بعد از کسب رای اعضای مجمع برای برای چهارمین دوره ریاست در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: از اعضای مجمع که مجدد به بنده اعتماد کردند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتمادشان را بدهم.
وی تاکید کرد: طی این مدت شاهد بی اخلاقی هایی بودم، از وزارت ورزش کسب اجازه می کنم و هم در پیشگاه خداوند و هم مراجع قضایی از آنها شکایت می کنم.
زارعی تصریح کرد: از وزارت ورزش و شخص آقای اسبقیان که همیشه حامی بودند، تشکر می کنم.
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: همه تلاش فدراسیون این است که ثمره حمایت وزارت ورزش، کمیتههای المپیک و پارالمپیک را در میادین پاسخ دهیم.
پس از انتخاب به عنوان رئیس؛
رضا زارعی: بیاخلاقیهایی دیدم که بابت آنها شکایت میکنم
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تاکید دارد که بابت برخی بی اخلاقی ها در پروسه انتخابات این فدراسیون، به مراجع قضایی شکایت می کند.
