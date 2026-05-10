به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی بعد از کسب رای اعضای مجمع برای برای چهارمین دوره ریاست در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: از اعضای مجمع که مجدد به بنده اعتماد کردند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتمادشان را بدهم.



وی تاکید کرد: طی این مدت شاهد بی اخلاقی هایی بودم، از وزارت ورزش کسب اجازه می کنم و هم در پیشگاه خداوند و هم مراجع قضایی از آنها شکایت می کنم.



زارعی تصریح کرد: از وزارت ورزش و شخص آقای اسبقیان که همیشه حامی بودند، تشکر می کنم.



رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: همه تلاش فدراسیون این است که ثمره حمایت وزارت ورزش، کمیته‌های المپیک و پارالمپیک را در میادین پاسخ دهیم.