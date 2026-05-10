۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

پس از انتخاب به عنوان رئیس؛

رضا زارعی: بی‌اخلاقی‌هایی دیدم که بابت آنها شکایت می‌کنم

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تاکید دارد که بابت برخی بی اخلاقی ها در پروسه انتخابات این فدراسیون، به مراجع قضایی شکایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی بعد از کسب رای اعضای مجمع برای برای چهارمین دوره ریاست در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: از اعضای مجمع که مجدد به بنده اعتماد کردند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتمادشان را بدهم.

وی تاکید کرد: طی این مدت شاهد بی اخلاقی هایی بودم، از وزارت ورزش کسب اجازه می کنم و هم در پیشگاه خداوند و هم مراجع قضایی از آنها شکایت می کنم.

زارعی تصریح کرد: از وزارت ورزش و شخص آقای اسبقیان که همیشه حامی بودند، تشکر می کنم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: همه تلاش فدراسیون این است که ثمره حمایت وزارت ورزش، کمیته‌های المپیک و پارالمپیک را در میادین پاسخ دهیم.

