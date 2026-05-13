به گزارش خبرنگار مهر، شهریور سال گذشته کوهنوردان ایران از حضور در رقابت های قهرمانی جهان به میزبانی چین، صاحب ۳ سهمیه برای حضور در بازی های آسیایی شدند که توسط رضا علیپور در ماده سرعت و سارینا غفاری و رادین فروغیان در ماده بولدرینگ به دست آمد.

این بخشی از ۱۲ سهمیه ای بود که کوهنوردی ایران می توانست برای بیستمین دوره بازی های آسیایی از آن خود کند، قرار بود ۹ سهمیه باقی مانده از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا کسب شود اما نمایندگان ایران از شرکت در این مسابقات بازماندند.

با رایزنی های صورت گرفته البته ۲ سهمیه وایلد کارت در ماده سرعت به ایران اختصاص داده شده و بدین ترتیب تعداد سهمیه های کوهنوردی ایران برای بازی های آسیایی به ۵ سهمیه افزایش یافته است.

رضا زارعی که یکشنبه گذشته برای چهارمین دوره متوالی متصدی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی شد، تاکید دارد که تعداد این سهمیه ها کم نمی شود اما تلاش برای افزایش آنها ادامه دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه رقابت های قهرمانی آسیا اواسط اردیبهشت به میزبانی چین برگزار شد، گفت: غیبت ایران در این رقابت ها مانع از کسب سهمیه های جدید شد به همین دلیل با وجود دور بودن از فدراسیون (به دلیل اتمام دوره ریاست و حضور فدراسیون در دوره سرپرستی) از طریق فدراسیون های جهانی و آسیایی، پیگیر دریافت سهمیه وایلد کارت شدیم که به نتیجه هم رسیده است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی تصریح کرد: دو سهمیه جدید در ماده سرعت به نام میلاد علیپور و محیا دارابیان به کوهنوردی ایران برای بازی های آسیایی اختصاص داده شده است. این دو نفر در رقابت های جهانی سال گذشته که در آن سه نفر دیگر از کوهنوردان مان صاحب سهمیه شدند، حضور داشتند اما به لحاظ رکوردی نتوانستند صاحب سهمیه شوند.

زارعی ادامه داد: فدراسیون های جهانی و آسیایی کوهنوردی با در نظرگرفتن عملکردشان در کره جنوبی و همچنین شرایط جنگی که ما برای‌شان تشریح کردیم، با اختصاص سهمیه وایلد کارت به آنها موافقت کردند. این سهمیه ها به تائید کمیته بین المللی المپیک (IOC) هم رسیده است.

وی تاکید کرد: کوهنوردی ایران این قابلیت را داشت که با حداقل نفرات در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی چین شرکت کند و از این فرصت برای کسب ۹ سهمیه ممکن باقی مانده جهت حضور در بازی های آسیایی استفاده کند، اما در اعزام تیم کوتاهی شد. این امکان وجود داشت که تیم اعزام شود اما شرایط جنگی بهانه ای برای عدم اعزام شد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که «امکان دارد که این سهمیه ها که وارد لانگ لیست شده است، برای فهرست نهایی کاروان ایران ریزش پیدا کند؟»، گفت: سهمیه های مورد تائید IOC است و ریزش ندارد. حتی این تلاش را داریم که بتوانیم سهمیه های وایلد کارت جدیدی بگیریم تا به واسطه آن سارینا غفاری و رادین فروغیان علاوه بر ماده بولدرینگ که در آنها صاحب سهمیه هستند، در ماده لید هم اجازه حضور پیدا کنند. تلاش می کنیم اگرچه احتمال نتیجه گرفتن از آن خیلی زیاد نیست.

رئیس فدراسیون کوهنوردی برنامه های آماده سازی ۵ کوهنوردی اعزامی به بازی های آسیایی نیز گفت: رضا و میلاد علیپور بعد از بازی های ساحلی آسیا عازم چین شدند تا در رقابت های قهرمانی جهان شرکت کنند. آنها اما نتایج قابل توجهی نگرفتند. شاید سفر زمینی روی عملکردشان تاثیرگذاشته است. چه بسا اگر شرایط اردویی آنها مهیا شود، بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. با رضا علیپور صحبت می کردم. او از برخی موارد گله مند که اینبار به او حق می دهم.

وی تاکید کرد: برای حضور نتیجه بخش در بازی های آسیایی، نیاز است کوهنوردان مان در یک یا دو جام جهانی شرکت داشته باشند و اردوهای مستمری را هم سپری کنند. اگر ما در بازی های های آسیایی دو دوره قبل (جاکارتا و هانگژو) نتیجه گرفتیم به این دلیل بود که نمایندگان مان ۶ ماه زیر نظر بودند. در دوره جدید بازی های آسیایی می خواهیم نتایج بهتری بگیریم و به همین دلیل باید روی شرایط اردویی و تمرینی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

زارعی که هنوز حکم دوره جدید ریاستش را برای آغاز به کار رسمی در دوره جدید دریافت نکرده است، گفت: فرصت کمی تا بازی های آسیایی باقی مانده است. باید به محض بازگشت به فدراسیون، برای تیم اعزامی به ناگویا برنامه ریزی کنیم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی یادآور شد که این فدراسیون در بازی های آسیایی جاکارتا و بازی های آسیایی هانگژو به ترتیب ۷ و ۵ نماینده داشت و در هر دوره هم توسط رضا علیپور به مدال در ماده سرعت دست یافت.