اختصاص ۷۰ سهمیه جذب هیئت علمی به رشته های خاص در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در آئین تکریم رئیس پیشین دانشکدگان علوم که همزمان با جلسه شورای عمومی این دانشکدگان شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد، بر اولویت پژوهش‌های کاربردی، مدیریت ناترازی‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید شد.

توسعه علوم پایه و اصلاح ساختار نیروی انسانی

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران در این جلسه اظهار داشت: «توسعه و توجه به علوم پایه همواره از برنامه‌های دانشگاه در دوره مسئولیت بنده بوده و خواهد بود و اگرچه متأسفانه مشکلات اخیر کشور کمی آن را به تأخیر انداخت، اما امیدواریم با بهتر شدن اوضاع، این برنامه را با جدیت دنبال کنیم».

وی با اشاره به اصلاح نسبت اعضای هیأت علمی به غیر هیأت علمی افزود: «استاندارد این نسبت در دانشگاه‌های کشور باید یک باشد. در حالی که این عدد در دانشگاه تهران ۲ بوده و با برنامه‌های انقباضی در حال حاضر به ۱.۵ رسیده است. خوشبختانه این نسبت در دانشکدگان علوم ۰.۶۲ است که وضعیت خوبی را نشان می‌دهد».

دکتر امید تأکید کرد : سیاست دانشگاه، تقسیم هزینه‌های ناشی از بازنشستگی اعضا در قالب طرح‌های بهره‌وری بین سایر اعضای هیئت علمی است.

تجهیزات آزمایشگاهی و اعتبار مالیاتی صنعت

رئیس دانشگاه تهران درباره نوسازی تجهیزات گفت: «در سال ۱۴۰۴ توانستیم در این حوزه کارهای خوبی انجام دهیم؛ از جمله اینکه کپسول‌های فرسوده را کنار گذاشته و دستگاه هیدرولایزر تهیه کنیم و امیدواریم در گام‌های بعدی اقدامات بیشتری در خصوص آزمایشگاه‌ها انجام دهیم».

وی با اشاره به ظرفیت ۶۰ هزار میلیارد تومانی قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: «دستگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند مالیات خود را از طریق قرارداد با دانشگاه در پروژه‌هایی مانند رفع مشکل مازوت هزینه کنند و سیستم تحقیق و توسعه (R&D) خود را به دانشگاه منتقل نمایند».

استقلال مالی و طرح خودگردانی دانشگاه

امید با تأکید بر ضرورت اتکا به منابع داخلی دانشگاه به دلیل شرایط مالی دولت، تصریح کرد: «ما باید به خودمان متکی باشیم. امیدواریم بعد از جنگ بتوانیم در بازسازی‌ها کمک کرده و منابعی فراهم کنیم. حذف ردیف‌های مستقل دانشکده‌ها سیاست خوبی نبود که در دوره جدید در برخی دانشکده‌ها مجدداً این ردیف‌ها احیا شده است».

وی همچنین آموزش‌های آزاد را منبع درآمدی مناسبی خواند و از آمادگی دانشگاه برای خودگردانی کامل و مدیریت مستقل اموال و دارایی‌ها برای تأمین بودجه پژوهشی و تجهیزات خبر داد.

حمایت ویژه از نخبگان و رشته‌های راهبردی

رئیس دانشگاه تهران درباره اهدای کمک‌هزینه تحصیلی جدید دانشگاه برای رتبه‌های زیر صد گفت: «از اول مهر ۱۴۰۵ به دانشجویان رتبه زیر ۱۰۰ که دانشگاه تهران را انتخاب کنند، ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا پایان سال اعطا می‌شود که در صورت حفظ حد نصاب معدل، در ترم‌های بعد هم ادامه خواهد یافت».

وی همچنین از اختصاص ۷۰ سهمیه ویژه برای جذب هیئت علمی در رشته‌های خاص مانند کوانتوم و راه‌اندازی ستاد هوش مصنوعی با هدف کوچک‌سازی بدنه دانشگاه از طریق هوشمندسازی سامانه‌ها خبر داد.

مدیریت پردیس‌ها و مرکز «محکم»

امید خاطرنشان کرد که پردیس‌های متفرقه تعطیل شده و پردیس البرز و بغداد نیز با شرایط محدود و خاص دانشجو می‌گیرند. وی همچنین از تأسیس مرکز «محکم» (مرکز حل کلان‌مسأله‌ها) در وزارت علوم با دبیرخانه اجلاس دانشگاه‌های برتر خبر داد که اولین پروژه‌ها از این طریق اجرا خواهد شد.

برنامه‌های جدید دانشکدگان علوم

در بخش دیگری از این جلسه، رضا عامری گزارشی از عملکرد دوره ریاست خود در دانشکدگان علوم ارائه کرد. سپس دکتر یاسر عبدی، رئیس جدید دانشکدگان، ضمن اعلام برنامه‌های آتی بر توسعه هوش مصنوعی، تقویت ارتباط با صنعت و معدن، توجه به اعضای هیأت علمی جوان و درآمدزایی مستمر از طریق فرصت‌های جدید تأکید کرد.

در پایان نشست اعلام شد که برای دانشجویان غیرتهرانی در شرف دانش‌آموختگی، خوابگاه فراهم می‌شود و با توجه به تصمیم دانشکده‌ها، امکان حذف ترم نیز برای برخی دانشجویان متقاضی با شرایط خاص وجود خواهد داشت.