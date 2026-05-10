برای جبران خسارت جنگ تحمیلی اخیر نیاز فوری به نقدینگی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور «حاجی‌بابایی» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از تدوین گزارش علمی و مکتوب برای اصلاح قوانین و اخذ مجوزهای لازم از مجلس شورای اسلامی با هدف رفع چالش‌های زیرساختی این استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های ویژه البرز در حوزه‌های دانش‌بنیان، صنعت و کشاورزی، برای تبدیل شدن به استان نمونه در شاخص‌های بهره‌وری، نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات در سطح ملی هستیم.

وی افزود: مقرر شده است تمام نیازهای استان که نیازمند وضع قانون جدید یا اصلاح مقررات جاری کشور است، در قالب یک گزارش مکتوب، متقن و پژوهش‌محور تهیه و به مجلس تقدیم شود. این پیشنهادات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با حضور کارشناسان بررسی خواهد شد تا مسیر قانونی خود را برای طرح در صحن علنی و تصویب نهایی طی کند.

استاندار البرز هدف از این اقدام را ایجاد تحول ساختاری در ابعاد مختلف توسعه‌ای استان دانست.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری خسارت‌دیده گفت: چندین واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده‌اند که خسارت آن‌ها بین ۵ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است. بخش قابل‌توجهی از این آسیب‌ها با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و گروه‌های جهادی مرتفع شده و اراده تیم اجرایی استان بر رفع کامل آسیب‌های باقی‌مانده است.

وی همچنین به پیگیری وضعیت واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: تیم اقتصادی استان به صورت میدانی وضعیت واحدها را بررسی کرده و بسته‌های حمایتی دولت در این زمینه در حال پیگیری است، اما دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه رونق تولید، نیازمند تزریق نقدینگی بیشتر، تخصیص اعتبارات ویژه و اقدامات کلان‌تر است.

استاندار البرز در پایان ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و دکتر حاجی‌بابایی، تأکید کرد: تمامی مدیران استان با روحیه جهادی، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با رفع مشکلات معیشتی و زیرساختی، گوشه‌ای از محبت‌های مردم بزرگوار استان البرز را جبران کنند.