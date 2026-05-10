رفع مشکلات ۵۰ درصد واحدهای تولیدی آسیب دیده جنگ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی ظهر یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: در راستای مقابله با هجمه‌های صهیونی-آمریکایی علیه تعدادی از واحدهای تولیدی استان همدان در جنگ رمضان، اقدامات صورت گرفته منجر به حل حدود ۵۰ درصد از مشکلات این واحدها شده و تلاش برای رفع مابقی مسائل با جدیت ادامه دارد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده، به حذف تشریفات در زمینه تامین مواد اولیه و ترخیص ماشین آلات اشاره کرد و گفت: با حذف این فرایندها، سرعت کار را افزایش دادیم تا تولیدکنندگان با کمترین مانع به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از تسریع در فرایند ثبت سفارش با هماهنگی وزارت صمت خبر داد و افزود: همکاران ما در معاونت صنایع با تلاش مضاعف شتاب بیشتری به این فرایند بخشیدند.

وی همچنین از معرفی واحدهای نیازمند تسهیلات به بانک‌های عامل با همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خبر داد و گفت: معرفی ۳۳ واحد تولیدی از شهرستان تویسرکان به بانک‌های عامل نمونه‌ای از این اقدامات است.

محمدی به برگزاری هفتگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای رسیدگی به مسائل واحدهای مشکل‌دار استان اشاره کرد و بیان کرد: تمدید مجوزهای صنعتی و معدنی و کوتاه شدن فرایند تامین و تخصیص سهمیه سوخت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از دیگر اقدامات مهم در حال اجرا است تا چرخ تولید متوقف نشود.

وی بر استفاده از ظرفیت غنی اتاق بازرگانی استان همدان تاکید کرد و تقویت ارتباط با استان‌های مرزی از طریق اتاق بازرگانی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را ضروری دانست.