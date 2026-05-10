به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح پیش از ظهر یکشنبه در تذکری در دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: حدود ۷۰ شب است که مردم اصفهان همراه با سایر مردم ایران اسلامی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور اجتماعی را در سطح شهر رقم زده‌اند و با وجود مشکلات و دغدغه‌های مختلف، با روحیه همدلی، وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تا پاسی از شب در شهر حضور دارند.

وی افزود: این حضور گسترده و آگاهانه نقش مهمی در حفظ آرامش، امنیت و فضای همبستگی اجتماعی در شهر داشته و نشان‌دهنده وفاداری مردم به ارزش‌ها و حمایت آنان از امنیت و آرامش کشور است.

قدردانی از شهرداری و نیروهای خدمات شهری

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نقش مجموعه مدیریت شهری در این روزها بیان کرد: مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان در این مدت تلاش کردند امکانات و شرایط لازم برای حضور امن و آرام شهروندان در سطح شهر فراهم باشد و در کنار مردم برای مدیریت مناسب فضای شهری حضور فعال داشتند.

فلاح ادامه داد: شهردار، معاونان، مدیران مناطق و کارکنان شهرداری با تلاش مستمر برای حفظ نظم شهری و ارائه خدمات، نقش مهمی در ایجاد آرامش و مدیریت شرایط شهری ایفا کردند و خدمت‌رسانی در چنین شرایطی نیازمند تلاش شبانه‌روزی است.

نقش نیروهای امنیتی و گروه‌های مردمی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین از تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی برای تأمین امنیت شهروندان قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر این نیروها در روزها و شب‌های گذشته نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت و آرامش در میان شهروندان داشته است.

وی همچنین از نیروهای خدمات شهری، فعالان فرهنگی و گروه‌های مردمی قدردانی کرد و افزود: کارکنان خدمات شهری با وجود آنکه کمتر دیده می‌شوند، در تمام ساعات شبانه‌روز برای حفظ پاکیزگی و نظم شهر تلاش می‌کنند و بخشی از مدیریت مناسب فضای شهری مرهون تلاش این نیروها است.

فلاح با اشاره به نقش برنامه‌های فرهنگی نیز بیان کرد: معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تلاش کردند فضای همدلی و نشاط اجتماعی در شهر تقویت شود؛ اقدامی که می‌تواند در حفظ روحیه مردم و تقویت امید اجتماعی مؤثر باشد.

تأکید بر باز بودن پل‌های مکانیزه

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تردد شهروندان در سطح شهر گفت: لازم است معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تدابیری اتخاذ کند تا پل‌های مکانیزه سطح شهر به‌هیچ عنوان بسته نشود.

وی ادامه داد: شهروندان به‌ویژه سالمندان، بانوان، کودکان و افرادی که در ساعات پایانی شب در سطح شهر تردد دارند، نیازمند دسترسی آسان و ایمن هستند و بسته بودن پل‌های مکانیزه می‌تواند مشکلاتی برای عبور و مرور آنان ایجاد کند.

فلاح تأکید کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای آرامش، رفاه و امنیت شهروندان یکی از وظایف مهم مدیریت شهری است و فعال نگه داشتن امکاناتی مانند پل‌های مکانیزه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد و افزایش رضایت شهروندان داشته باشد.

وی با قدردانی از همراهی مردم اصفهان اظهار کرد: همدلی، انسجام و حضور مسئولانه مردم در این روزها سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای شهر و کشور است و تداوم این همراهی می‌تواند به تقویت آرامش و انسجام اجتماعی کمک کند.