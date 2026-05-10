به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، قیمت قراردادهای مرتبط با معاملات سیب‌زمینی در اروپا در پی افزایش سفته‌بازی و نوسانات بازار ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین بسته شدن تنگه هرمز طی هفته‌های اخیر جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود آنکه بازار فیزیکی اروپا با مازاد عرضه سیب‌زمینی روبه‌روست، قراردادهای اختلاف قیمت (CFD) که شاخصی برای معاملات مالی این کالا محسوب می‌شود، در کمتر از یک ماه حدود ۷۰۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد از ۲۱ آوریل، قیمت هر ۱۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی از حدود ۲.۱۱ یورو به حدود ۱۸.۵۰ یورو رسیده است. با این حال، این سطح قیمتی در مقایسه با بازار واقعی سیب‌زمینی در دو سال گذشته همچنان پایین ارزیابی می‌شود.

دلیل این موضوع آن است که بازار فیزیکی سیب‌زمینی در اروپا در حال حاضر با مازاد عرضه گسترده مواجه است. پس از کمبودها و قیمت‌های بالای فصل‌های گذشته، کشاورزان در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، فرانسه و آلمان سطح زیر کشت این محصول را به‌طور قابل توجهی افزایش دادند.

همچنین شرایط مناسب آب‌وهوایی باعث برداشت‌های بسیار بالا شد و مازاد قابل توجهی در بازار اروپا ایجاد کرد. در نتیجه، شرکت‌های فرآوری و صادرکنندگان در جذب این حجم از عرضه با مشکل مواجه شدند و قیمت‌های مزرعه به شدت کاهش یافت.

گزارش‌ها حاکی است برخی سیب‌زمینی‌های با کیفیت پایین که برای خوراک دام یا مصارف صنعتی در نظر گرفته شده‌اند، حتی با قیمت‌های بسیار پایین یا منفی معامله شده‌اند. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان ناچار شده‌اند برای انتقال یا دفع مازاد محصول خود از مزارع هزینه حمل‌ونقل یا امحا پرداخت کنند.

قیمت مرجع ۱۸.۵۰ یورو عمدتاً به سیب‌زمینی‌های موسوم به «خرید آزاد» اشاره دارد که در بازار آزاد معامله می‌شوند و شامل محصولاتی که پیش‌تر تحت قراردادهای قیمت ثابت میان تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان فروخته شده‌اند، نمی‌شود.

با وجود افزایش این شاخص مالی، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان این قیمت را از نظر اقتصادی پایدار نمی‌دانند، زیرا هزینه‌های تولید شامل سوخت، کود، انبارداری و برق در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند شکاف میان ضعف قیمت‌های فیزیکی و جهش شاخص‌های مالی نشان‌دهنده تفاوت میان بازارهای معاملاتی و واقعیت زنجیره تأمین کشاورزی است. به گفته آنان، بازارهای مالی ممکن است به سرعت به انتظارات مربوط به برداشت‌های آینده، ریسک‌های آب‌وهوایی، تقاضای صادراتی یا بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی واکنش نشان دهند؛ حتی اگر موجودی فیزیکی کالا در حال حاضر بالا باشد.

بر این اساس، افزایش شدید قیمت ابزارهای مالی مرتبط با سیب‌زمینی لزوماً به معنای گران شدن ناگهانی این محصول در بازار اروپا نیست، بلکه نشان‌دهنده نوسانات بازار در شرایطی است که معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های فعلی هستند.