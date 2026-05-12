خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در فروردین ماه امسال خبر اتلاف دو قلاده پلنگ در رودبارک واقع در منطقه حفاظت شده پرور شهرستان مهدیشهر استان سمنان از سوی محیط بانان و یک کانال مجازی محلی مخابره شد خبری که البته مورد پوشش گسترده رسانه‌ای هم قرار نگرفت زیرا مدیرکل و یا روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان سمنان آنرا تائید نکردند.

در نهایت این خبر بعد از کش و قوس‌های فراوان با قدری تاخیر توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تائید شد اما با این تفاوت که سعید یوسف پور اعلام کرد تنها یک قلاده پلنگ در رودبارک پرور شهرستان مهدیشهر تلف شده آن هم ماه ها قبل و اکنون لاشه آن پلنگ یافت شده است.

ماجرای پلنگ چه بود؟

ماجرای پلنگ رودبارک طبق اظهارات محیط بانان و کارشناسان به این صورت بوده که در رودبارک چیزی به نام آغل و بهاربند و دامداری وجود ندارد در نتیجه گاوها و گوساله‌ها در دل طبیعت وارد جنگل و کوهپایه شده و آزادانه می چرخند که دقیقاً زیستگاه پلنگ ایرانی است در نتیجه پلنگی احتمالاً گاو یا گوساله‌ای را گرفته، بخشی از آن را خورده و رفته است، دامداران که سر می رسند با لاشه گاو روبرو می شوند و برای اینکه از پلنگ‌ها تلفات و انتقام بگیرند مابقی گوساله را آغشته به سم کرده و در طبیعت رها می‌کنند تا پلنگ‌های دیگر آن را بخورند به عبارت دیگر برای پلنگ‌ها تله می‌گذارند.

یک فعال زیست محیطی با اعلام اینکه تقابل دامداران و پلنگ ها بارها در این منطقه رخ داده و چیز جدیدی نیست، تاکید کرد: نکته این است که دست کم دو قلاده پلنگ با خوردن گوشت مسموم تلف شده اند که یکی از آنها ماده بوده است. و جالب اینکه این دام ها هستند که در محل زندگی وحوش قرار دارند اما زور محیط زیست به هیچ چیزی نمی رسد زیرا قانون پشتیبان ما نیست.

علی مظهری‌زاده با بیان اینکه قانون ما ایراد دارد زیرا در این فقره دامدار به خاطر حمله پلنگ به گاوش که در طبیعت بوده تازه شکایت هم می تواند کند و غرامت هم بگیرد! اما پلنگ ها را به راحتی می کشند لاشه هایشان را خاک و یا رها می کنند تا بپوسد و کسی هم نمی تواند چیزی را ثابت کند، افزود: این رویه به زودی به نابودی کل پلنگ ها خواهد انجامید.

تائید خبر اولیه با یک تفاوت

به هر صورت مدیرکل محیط زیست استان سمنان اتلاف پلنگ را تائید کرد اما اعلام داشت که شواهد نشان از اتلاف یک قلاده پلنگ در پرور می دهد اما به واسطه فساد زیاد و از بین رفتن لاشه این احتمال داده شده که دو قلاده پلنگ در این منطقه تلف شده است.

سعید یوسف پور با بیان اینکه مدت زمان زیادی از اتلاف این جانور گذشته و عملاً چیزی از لاشه باقی نماینده که بتوان آزمایش کرد که آیا با سم کشته شده یا خیر، اما محیط بانان پرور احتمالاتی را مطرح کرده اند، ابراز کرد: این مسائل صرفاً احتمالات هستند.

وی با بیان اینکه این پلنگ ماه ها بوده که تلف شده و لاشه آن در عید و بعد از آب شدن برف ها توسط محیط بانان پیدا می شود، افزود: ادله کافی وجود ندارد که بگوییم تعارض بین انسان و پلنگ در این منطقه رخ داده است اما مشخصاً می توان گفت که جمعیت پلنگ ها در رودبارک رو به کاهش بوده و حذف این گونه نادر ضربه ای سنگین به اکوسیستم منطقه وارد می سازد.

پلنگ در راس اکوسیستم

حسین رضایی دامپزشک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پلنگ به واسطه قرار گیری در راس هرم تغذیه بسیار اهمیت دارد، گفت: حذف پلنگ در نقاطی مانند پرور کل اکوسیستم را به معرض نابودی می کشاند و این موضوعی است که متاسفانه جوامع محلی آن را نمی دانند.

رضایی با بیان اینکه در حفاظت شده ترین مناطق استان سمنان مانند جنگل ثبت جهانی ابر و رودبارک و پرور و حتی زیستگاه یوز به راحتی دام ها بدون هیچ آغل و بهاربند و ... تردد دارند که هم با سُم‌هایشان محیط زیست گیاهی را نابود می کنند و هم این دردسرها را ایجاد می کنند، گفت: بعد از شکار دام ها توسط گوشت خواران این دامداران هستند که شاکی می شوند و محیط زیست باید به خاطر اینکه طبیعت خدا کار خودش را به صورت طبیعی و روتین انجام داده جوابگو هم باشد!

وی با بیان اینکه این فقره اتلاف پلنگ قابل اثبات نیست زیرا محتویات معده پلنگ عملا در دسترس نخواهد بود اما مطمئن باشید در صورتی که اثبات هم می شد باز محیط زیست بابت اینکه پلنگ، گاو را خورده محکوم می شد! افزود: مسئولان محیط زیست این موارد را نمی گویند و ملاحظات خودشان را دارند وگرنه با اطمینان می گوییم که ۵۰ پرونده از این دست حداقل در همین محیط زیست استان سمنان وجود دارد.

امروز تعارضات در محیط زیست طبیعی استان سمنان آنقدر زیاد شده که دیگر ابزارهای مورد نیاز محیط زیست عملا از دست ضابطان قضایی که همان محیط بانان هستند خارج شده است امروز به گفته مدیرکل محیط زیست استان سمنان تنها هفت الی هشت پلنگ در رودبارک باقی مانده است آنهم جانوری که در راس هرم غذایی است، بلایی که سر یوزپلنگ ها نیز آمده تاجایی که تعداد این گونه در استان سمنان به زیر ۱۸ قلاده رسیده است.