تیم هندبال دختران ایران برابر هنگ کنگ به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هندبال زیر ۱۶ سال دختران قهرمانی آسیا از امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) به میزبانی قزاقستان آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها تیم ملی هندبال دختران ایران به مصاف تیم ملی هنگ‌کنگ رفت.



ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و با برتری ۱۶-۱۴ راهی رختکن شدند. در نیمه دوم نیز دختران هندبالیست ایران با حفظ روند خوب خود موفق شدند این بازی را با نتیجه ۳۳-۲۹ به سود خود به پایان ببرند.



با این پیروزی، تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران نخستین ۲ امتیاز خود را در این رقابت‌ها کسب کرد تا با روحیه‌ای مناسب آماده دیدار بعدی خود برابر تیم میزبان(قزاقستان) شود.



طبق برنامه ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود فردا (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف تیم قزاقستان خواهند رفت.