رهبر انقلاب تدابیر جدید برای مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبداللهی در دیدار با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مد ظله العالی) گزارشی از آمادگیهای نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان تقدیم کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در این گزارش اظهار کرد: آحاد رزمندگان اسلام بهلحاظ روحیهٔ رزم آمادگی دفاعی و هجومی، طرحهای راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانهٔ دشمنان آمریکایی-صهیونی از آمادگی بالایی برخوردارند و در صورت هرگونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد.
سرلشکر عبداللهی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا اطمینان داد که «با تبعیت کامل از فرامین معظم له تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمانهای انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع میکنیم و دشمنان خبیث، کینهتوز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانهٔ خود پشیمان خواهند کرد».
در این دیدار حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور، بهدنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ رمضان که در پرتو عنایات الهی پیروزیهای شگفتانگیزی را بهدنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ فرمودند.
نظر شما