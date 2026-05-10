  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

پلمب انبار نگهداری روانکارها در تبریز

پلمب انبار نگهداری روانکارها در تبریز

تبریز- یک واحد انبار نگهداری انواع روانکارها به دلیل ثبت نکردن اطلاعات کالا در سامانه‌های قانونی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جریان گشت مشترک نظارتی و هنگام بازرسی از یک انبار نگهداری انواع روغن موتور، ضدیخ، روغن دنده و سایر روانکارها، مشخص شد اطلاعات مربوط به کالاهای موجود در این واحد در سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت نشده است.

در پی احراز تخلف، واحد مذکور پلمب و پرونده برای طی مراحل قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بر اساس این گزارش، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه پس از احصا، شمارش و بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

این اقدام در راستای تشدید نظارت بر زنجیره نگهداری و توزیع کالا، شفاف‌سازی گردش کالا و مقابله با تخلفات اقتصادی انجام شده است.

کد مطلب 6825593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها