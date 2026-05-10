پلمب انبار نگهداری روانکارها در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جریان گشت مشترک نظارتی و هنگام بازرسی از یک انبار نگهداری انواع روغن موتور، ضدیخ، روغن دنده و سایر روانکارها، مشخص شد اطلاعات مربوط به کالاهای موجود در این واحد در سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت نشده است.

در پی احراز تخلف، واحد مذکور پلمب و پرونده برای طی مراحل قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بر اساس این گزارش، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه پس از احصا، شمارش و بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

این اقدام در راستای تشدید نظارت بر زنجیره نگهداری و توزیع کالا، شفاف‌سازی گردش کالا و مقابله با تخلفات اقتصادی انجام شده است.