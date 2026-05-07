کشف انبار ۱۰۰ تنی غیرمجاز مقاطع فلزی در تبریز

به گزارش خبرگزار ی مهر، روز پنجشنبه در این بازرسی حدود ۱۰۰ تن انواع مقاطع فلزی شامل میلگرد و ورق فولادی به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد انبار مذکور و موجودی آن هیچ‌گونه ثبت و اطلاعاتی در سامانه‌های مربوطه نداشته و مالک کالا نیز تحت تعقیب پلیس بوده و دارای حکم جلب قضایی است.

با دستور معاون دادستان، واحد مذکور پلمب و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

این اقدام در راستای مقابله با اخلال در نظام توزیع، جلوگیری از فعالیت انبارهای غیرمجاز و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و عرضه کالا انجام شده است.