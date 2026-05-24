کشف تخلف در ۶۰ درصد انبارهای گرمسار؛ ۳ مرکز خوراکی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده صبح یکشنبه در بازدید مشترک با سایر دستگاه های اجرایی از انبارهای نگهداری کالا و اقلام خوراکی با تاکید به اینکه این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار است، افزود: گشت های نظارتی برای پیشگیری از احتکار و قاچاق مستمر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در این نظارت و بازرسی ها از پنج انبار این شهرستان بازدید های لازم به عمل آمد، ادامه داد: از این تعداد سه انبار به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین پلمب شدند.

رئیس اداره صمت گرمسار کالاهای موجود این انبارها را قند و شکر، روغن نباتی، روغن مایع و غیره برشمرد و توضیح داد: این اقلام به منظور تطبیق با اسناد و مدارک و بررسی وضعیت ثبت در سامانه جامع انبارها صورت جلسه شدند.

علیزاده با اشاره به اینکه شمارش و ارزیابی کالاهای موجود در فرآیند بررسی قرار دارد، بیان کرد: پس از ارزیابی پرونده متخلفان تشکیل و اداره تعزیرات حکومتی گرمسار معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد: تمامی مالکان، متصرفان و بهره برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت اطلاعات انبار و موجودی کالا و ورود و خروج کالا در سامانه هستند و عدم انجام آن مصداق جرائم اقتصادی و برخورد قانونی است.