۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

کشف تخلف در ۶۰ درصد انبارهای گرمسار؛ ۳ مرکز خوراکی پلمب شد

گرمسار- رئیس اداره صمت گرمسار از پلمب سه انبار نگهداری اقلام خوراکی در این شهرستان خبر داد و علت آن را «عدم رعایت ضوابط ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها» عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده صبح یکشنبه در بازدید مشترک با سایر دستگاه های اجرایی از انبارهای نگهداری کالا و اقلام خوراکی با تاکید به اینکه این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار است، افزود: گشت های نظارتی برای پیشگیری از احتکار و قاچاق مستمر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در این نظارت و بازرسی ها از پنج انبار این شهرستان بازدید های لازم به عمل آمد، ادامه داد: از این تعداد سه انبار به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین پلمب شدند.

رئیس اداره صمت گرمسار کالاهای موجود این انبارها را قند و شکر، روغن نباتی، روغن مایع و غیره برشمرد و توضیح داد: این اقلام به منظور تطبیق با اسناد و مدارک و بررسی وضعیت ثبت در سامانه جامع انبارها صورت جلسه شدند.

علیزاده با اشاره به اینکه شمارش و ارزیابی کالاهای موجود در فرآیند بررسی قرار دارد، بیان کرد: پس از ارزیابی پرونده متخلفان تشکیل و اداره تعزیرات حکومتی گرمسار معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد: تمامی مالکان، متصرفان و بهره برداران انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت اطلاعات انبار و موجودی کالا و ورود و خروج کالا در سامانه هستند و عدم انجام آن مصداق جرائم اقتصادی و برخورد قانونی است.

