پلمب ۲ واحد تولید غیرمجاز محصولات پروتئینی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه گفت: در ادامه نظارت های اداره‌کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی بر مراکز تولید، نگهداری و توزیع فرآورده های خام گوشتی و صنایع تبدیلی، 2 واحد تولیدی و توزیع پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: در راستای اجرای دستورالعمل‌های نظارتی و با هدف صیانت از سلامت عمومی، گشت مشترکی با حضور معاون قضایی و نظارت این اداره‌کل، کارشناسان دامپزشکی، شبکه بهداشت و عوامل امنیت غذایی برگزار و از یک واحد تولید سوسیس، کالباس و همبرگر و همچنین کارگاه قطعه بندی مرغ بازرسی بعمل آمد.

حضرتی اظهار داشت: در این بررسی‌های میدانی، اسناد موجودی انبار و خطوط تولید همچنین نحوه نگهداری مواد اولیه و فرآورده‌های تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این گشت مشترک نظارتی در بازرسی از واحد تولید محصولات پروتئینی مقدار یک تن همبرگر، سوسیس و کالباس در بسته بندی های تقلبی با مشخصات حاوی گوشت۳۰ الی ۷۵ درصد کشف و ضبط کرد.

حضرتی گفت: در جریان این بازدیدها از کارگاه قطعه بندی مرغ نیز مقدار ۹۰۰ کیلوگرم خمیر گوشت و مرغ و یک هزار و100 کیلو گرم ضایعات مرغ کشف و ضبط شد که نگهداری و یا استفاده از آن‌ها مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی، صنفی و قانونی تشخیص داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه توضیح داد: بر اساس بررسی‌های اولیه، اقلام مکشوفه به دلیل ابهام در منشأ، عدم انطباق با استانداردهای مجاز و احتمال تهدید علیه سلامت مصرف‌کنندگان مورد صورتجلسه قرار گرفته و نسبت به توقیف اقلام، مستندسازی تخلفات، تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به مراجع قانونی، محلهای مذکور تا تعیین تکلیف با دستور قضایی و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط پلمب شدند.