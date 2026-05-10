۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

اکبری:سپاه خراسان شمالی خدمت به محرومان را رسالت خود می‌داند

بجنورد- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: خدمت‌رسانی به محرومان و حمایت از خانواده‌های نیازمند، از مهم‌ترین رسالت‌های سپاه و گروه‌های جهادی است.

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اکبری ظهر یک شنبه در آیین توزیع ۶۴۰ قلم جهیزیه خراسان شمالی که در دهکده مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد اظهار کرد : جهیزیه‌ها شامل یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، جاروبرقی و بخاری است.

سردار اکبری تصریح کرد: جهیزیه به نوعروسانی اهدا شد که توانایی خرید اقلام ضروری زندگی را نداشتند و پایگاه‌های بسیج محلات این افراد نیازمند را شناسایی کردند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: کمک‌ها توسط خیران، نیکوکاران، دستگاه های حمایتی، سپاه و گروه های جهادی جمع آوری شده است و توسط قرارگاه خدمت رسانی و مشارکت های مردمی در بین زوج های جوان استان در روستاهای محروم و حاشیه شهرها توزیع شد.

وی با تاکید بر یاری رساندن به افراد نیازمند جامعه یادآور شد: سپاه در حوزه های سازندگی، معیشتی و محرومیت‌زدایی حضور پررنگی دارد و در راستای عمل به مسئولیت‌های خود شاهد اهدای جهیزیه به نوعروسان است.

سردار اکبری بیان کرد: با احتساب کمک های مومنانه در روزهای اخیر به نوعی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید جهزیه نوعروسان خانواده های نیازمند هزینه شده است و این امر ادامه نیز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جنگ رمضان اشاره ای کرد و گفت: اکنون گروه های جهاد گر استان در تمامی حوزه ها از جمله اقدامات نظامی، خدمت رسانی در مناطق جنگی، فعالیت گروه های جهادی مشغول به فعالیت هستند و حتی در ایام جنگ کمک به خانوارهای نیاز را فراموش نمی کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: رزمندگان اکنون فعالیت های مضاعف دارند و علاوه بر فعالیت در حوزه نظامی در سایر بخش ها نیز از جمله عمرانی، خدماتی و سایر موارد فعالیت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اعزام گروه های جهادی از جمله گروه جهادی پزشکی به مناطق جنگی تهران اشاره ای کرد و افزود: در دورانی که در تهران حضور داشتند یکهزار و ۵۰۰ منزل مسکونی که از ناحیه جنگ دچار خسارت شده بود را بازسازی کردند.

سردار اکبری تصریح کرد: گروه های جهادی خراسان شمالی در این ایام چهار هزار و ۵۰۰ نفر روز در مناطق جنگی خدمت رسانی کردند.

