به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اکبری ظهر یک شنبه در آیین توزیع ۶۴۰ قلم جهیزیه خراسان شمالی که در دهکده مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد اظهار کرد : جهیزیه‌ها شامل یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، جاروبرقی و بخاری است.

سردار اکبری تصریح کرد: جهیزیه به نوعروسانی اهدا شد که توانایی خرید اقلام ضروری زندگی را نداشتند و پایگاه‌های بسیج محلات این افراد نیازمند را شناسایی کردند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: کمک‌ها توسط خیران، نیکوکاران، دستگاه های حمایتی، سپاه و گروه های جهادی جمع آوری شده است و توسط قرارگاه خدمت رسانی و مشارکت های مردمی در بین زوج های جوان استان در روستاهای محروم و حاشیه شهرها توزیع شد.

وی با تاکید بر یاری رساندن به افراد نیازمند جامعه یادآور شد: سپاه در حوزه های سازندگی، معیشتی و محرومیت‌زدایی حضور پررنگی دارد و در راستای عمل به مسئولیت‌های خود شاهد اهدای جهیزیه به نوعروسان است.

سردار اکبری بیان کرد: با احتساب کمک های مومنانه در روزهای اخیر به نوعی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید جهزیه نوعروسان خانواده های نیازمند هزینه شده است و این امر ادامه نیز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جنگ رمضان اشاره ای کرد و گفت: اکنون گروه های جهاد گر استان در تمامی حوزه ها از جمله اقدامات نظامی، خدمت رسانی در مناطق جنگی، فعالیت گروه های جهادی مشغول به فعالیت هستند و حتی در ایام جنگ کمک به خانوارهای نیاز را فراموش نمی کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: رزمندگان اکنون فعالیت های مضاعف دارند و علاوه بر فعالیت در حوزه نظامی در سایر بخش ها نیز از جمله عمرانی، خدماتی و سایر موارد فعالیت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اعزام گروه های جهادی از جمله گروه جهادی پزشکی به مناطق جنگی تهران اشاره ای کرد و افزود: در دورانی که در تهران حضور داشتند یکهزار و ۵۰۰ منزل مسکونی که از ناحیه جنگ دچار خسارت شده بود را بازسازی کردند.

سردار اکبری تصریح کرد: گروه های جهادی خراسان شمالی در این ایام چهار هزار و ۵۰۰ نفر روز در مناطق جنگی خدمت رسانی کردند.