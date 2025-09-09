سردار اسماعیل فرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری آئین اختتامیه پویش ایران عاشورایی خبر داد و گفت: در این مراسم ۴۵ هزار بسته لوازمالتحریر و ۱۰۰ سری جهیزیه بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی در ادامه افزود: این آئین سهشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ در دهکده مقاومت بسیج بجنورد روبهروی نمازخانه دهکده برگزار میشود.
وی افزود: در قالب این پویش، کمکهای مردمی و خیرین جمعآوری و با همکاری بسیج و گروههای جهادی در اختیار دانشآموزان کمبرخوردار و نوعروسان نیازمند قرار گرفته است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ترویج فرهنگ انفاق و همدلی در جامعه است.
