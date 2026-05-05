خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - نازنین رقیه اکبری فرد: شصت و ششمین حضور مردم شهر اسفرورین در خیابان در حالی رقم خورد که بیش از دو ماه است که سکوت شبانه این شهر با طنین شعارهای کوبنده شکسته شده و شاهد اهتزاز پرچم‌های سه‌رنگ ایران اسلامی در آسمان این شهر هستیم.

هر شب و از ساعت حدود ۲۰ مردم و مخصوصا خانواده ها با مشت های گره کرده راهی خیابان می شوند تا با مشت های گره کرده و پلاکاردهایی که در حمایت از ولایت و انقلاب در دست دارند، ثابت ‌کنند که جنگ اراده‌ها را با حضور فیزیکی در سنگر خیابان می‌برند.

اما در این میدان، دیگر فرقی میان نسل‌ها نیست. نجوای ذکر و صلوات پیرمردان، با فریادهای پرشور «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نوجوانان در هم می‌آمیزد و بوم واحدی از بصیرت و غیرت می‌سازد.

این حضور و این ایستادگی در میدان بدون شک نقش مهمی در تغییر معادله میدان به نفع ملت ایران داشته و دشمن نیز بدون شک اثر این حضور را به خوبی می داند.

سنگر میدان تا ریشه‌کنی فتنه خالی نمی‌شود

حجت‌الاسلام عربلو از روحانیون حاضر در جمع مردم در حاشیه اجتماع پرشور مردم اسفرورین در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر این حضور پیوسته را پاسخی قاطع به جنگ روانی و رسانه‌ای جبهه استکبار توصیف کرد و اظهار داشت: دلیل نخست این حرکت عظیم مردمی، غیرت دینی و عشق به مکتب اهل بیت (ع) است. مردم مؤمن و انقلابی اسفرورین همگام با مردم سراسر کشور برای صیانت از کشور و دفاع از ارزش‌های اسلامی، به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی بصیرت سیاسی را دومین عامل استمرار این حضور دانست و تصریح کرد: مردم این دیار به‌خوبی دریافته‌اند که دشمن آمریکایی و صهیونیستی به دنبال ناامن‌سازی ایران و ایجاد شکاف در صفوف مستحکم ملت است. این حدود ۶۶ شب، تنها یک اجتماع ساده نیست، بلکه ۶۶ سیلی محکم بر دهان یاوه‌گویان است که ثابت کرد محاسبات پوچ دشمن برای خالی کردن خیابان‌ها غلط بوده است.

حجت‌الاسلام عربلو در تشریح اهمیت راهبردی این حضور شبانه تأکید کرد: دشمن میلیاردها دلار برای ناامیدسازی ملت و القای انزوای جریان انقلابی هزینه کرده است اما حضور فیزیکی و هر شب مردم در سنگر خیابان، حکم تیر خلاصی بر این پروژه رسانه‌ای را دارد. مردم اسفرورین با این ثبات قدم ثابت کردند که از مصادیق بارز «استقاموا» هستند و دشمن هیچ‌گاه نباید روی ریزش نیروهای مؤمن در روزهای سخت حساب باز کند.

وی در پایان با هشدار نسبت به خاموشی فتنه‌های ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: دشمن آرام نمی‌نشیند و در اتاق‌های فکر خود دائماً برای شکستن این وحدت برنامه‌ریزی می‌کند. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم این حضور کمرنگ شود و به‌عنوان یک مطالبه عمومی اعلام می‌کنیم که مردم با بصیرت اسفرورین و ایران اسلامی، تا تحقق کامل وعده الهی و ریشه‌کن شدن فتنه از این سرزمین، سنگر خیابان را هر شب خالی نخواهند گذاشت.

حضور مردم اسفرورین در خیابان تجدید بیعت با رهبری و انقلاب است

خانم مهرعلیان از بانوان حاضر در جمع مردم در حاشیه اجتماع پرشور مردم اسفرورین در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر این حرکت عظیم را نماد روشنی از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: مردم اسفرورین ۶۶ شب است که با عشق به نظام و انقلاب به خیابان‌ها می‌آیند تا ثابت کنند پای این کشور و انقلابشان ایستاده‌اند. ما امروز به صراحت اعلام می‌کنیم که همواره پشتیبان انقلاب اسلامی و گوش‌به‌فرمان رهبر عزیزمان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه این حضور پیوسته نشان‌دهنده استقامت مثال‌زدنی مردم در دفاع از ارزش‌هاست، تصریح کرد: در این ۶۶ شب، از پیرزن و پیرمرد گرفته تا کودک خردسال، همه با یک صدا فریاد زدند که رهبر ما سید علی است و ما تا پای جان مدافع این خاک و ناموس هستیم. این حضور یعنی ما پشت رهبری و کشورمان را خالی نمی‌کنیم. دشمن بداند اگر بخواهد ذره‌ای به تمامیت ایران اسلامی تعرض کند، با سیلی خروشان ملت روبه‌رو خواهد شد.

مهرعلیان در تشریح ابعاد حمایتی مردم از حاکمیت خاطرنشان کرد: ما با حضور شبانه‌مان در خیابان‌ها اثبات کردیم که سنگر دفاع از وطن و انقلاب تعطیل‌بردار نیست. اینجا همه آمده‌ایم تا از رهبری حمایت کنیم و بگوییم جمهوری اسلامی ایران تنها نیست. دشمن آمریکایی و صهیونیستی باید بفهمد که ملت ایران با وحدت کلمه و تبعیت از ولایت فقیه، هر توطئه‌ای را در نطفه خفه خواهد کرد و ما اجازه نمی‌دهیم در پناه این امنیت، فتنه‌ای سر بلند کند.

وی در پایان با اشاره به عزم راسخ مردم برای تداوم این راه افزود: ما ملت امام حسینیم و اهل سازش و تسلیم نیستیم. این ۶۵ شب تازه اول راه است؛ حضور ما در خیابان‌ها یک پیام آشکار به دشمنان و منافقان دارد که مردم اسفرورین پشتیبان کشورشان هستند و لحظه‌ای از حمایت انقلاب و رهبری دست برنمی‌دارند.

آمدیم تا بگوییم پای انقلاب و رهبری هستیم

فاطمه مهرعلیان، نوجوان اسفرورینی حاضر در جمع مردم در حاشیه اجتماع پرشور مردم اسفرورین در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نوجوان‌ها ۶۶ شب است آمدیم اینجا تا هم به رهبر عزیزمان بگوییم دوستت داریم، هم به دشمن بفهمانیم که جوان ایرانی پای انقلابش ایستاده است.

وی با اشاره به شور وصف‌ناپذیر این شب‌ها افزود: از همان شب اول تصمیم گرفتیم سنگر خیابان را خالی نگذاریم. اینجا ثابت کردیم که حرف دشمن برای ما نوجوان‌ها خریدار ندارد و ما پشتیبان کشورمان هستیم.

این نوجوان اسفرورینی در پایان تصریح کرد: هر شب که پرچم دستمان می‌گیریم، یعنی با رهبر و انقلابمان تجدید بیعت می‌کنیم. تا آخر پای این نظام هستیم.

به گزارش مهر بدون شک این بعثت مردم و حضور با بصیرت مردم اسفرورین که همگام با دریای خروشان سراسر کشور انجام شده تضمین بخش آینده ایران است؛ آینده ای که در آن ایران اسلامی به پشتوانه این مردم به قدرت مطلق منطقه و دنیا تبدیل شده است .

این حضور تا به همین امروز نیز پایان دهنده ابرقدرتی قدرت های پوشالی است که سالها تلاش کرده بودند تا این ملت را از انقلاب جدا کنند اما این دو ماه نشان داد ریشه این انقلاب و پیوند آن با مردم قوی تر از آن است که قدرت های فاسد پوشالی آن را تضعیف یا از هم گستته کنند.