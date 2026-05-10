برپایی بازارهای عرضه مستقیم کالا در البرز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز که با محوریت بررسی راهکارهای مدیریت نوسانات قیمت‌ها برگزار شد، با اشاره به گلایه‌های به‌حق مردم از وضعیت معیشتی، اظهار داشت: حضور مستمر در هفتاد شب تجمع مردمی «بیعت با ولایت» این فرصت را فراهم کرد تا بی‌واسطه در جریان دغدغه‌های معیشتی مردم قرار بگیریم. وی افزود: وظیفه شرعی و قانونی ماست که با تمام توان برای کاهش فشار اقتصادی و تسهیل معیشت این مردم شریف تلاش کنیم.

استاندار البرز در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار اقلام اساسی، خطاب به مدیرکل جهاد کشاورزی استان خواستار انعکاس دقیق مشکلات و چالش‌های حوزه تأمین و قیمت‌گذاری مرغ، گوشت و تخم‌مرغ به وزارتخانه ذی‌ربط شد. عبداللهی همچنین بر ارائه هرچه سریعتر برنامه و بسته پیشنهادی مشخص توسط جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی و اقدام مشترک باید به ثبات در بازار دست یابیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان با توجه به شرایط جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های مطلوبی برای بخش‌های کلیدی همچون پتروشیمی و فولاد اجرایی شده که باید با جدیت پیگیری شود تا ثمرات آن در سفره مردم نمایان شود.

استاندار البرز در ادامه توسعه غرفه‌های عرضه مستقیم میوه و محصولات پروتئینی را راهکاری مؤثر در ایجاد رضایتمندی عمومی و تعادل‌بخشی به قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تأمین و گسترش این غرفه‌ها در تمامی نقاط استان اقدام کند. این مراکز با حذف واسطه‌های غیرضروری، نقش بسزایی در کنترل تورم قیمت‌های کاذب ایفا می‌کنند.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند عرضه و فروش، خواستار حضور یکپارچه، منسجم و برنامه‌ریزی شده تیم‌های نظارتی در واحدهای صنفی شد و ورود جدی به حوزه نان و کیفیت عرضه آن را نیز مورد تأکید قرار داد.

استاندار البرز در پایان با استقبال از بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، پیشنهاد راه‌اندازی کمپین‌های مبارزه با گران‌فروشی و افزایش قیمت‌های کاذب را مطرح کرد و گفت: همزمان باید از «کسبه منصف» تقدیر شود. وی تأکید کرد: از توان مردم و گروه‌های جهادی برای نظارت عمومی بر بازار استفاده شود تا با مشارکت خود مردم، شاهد بازاری آرام و منصفانه باشیم.