۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود؛ احتمال بارش‌های پراکنده

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده، در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته وی، دمای هوا در کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک ترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد ،طی امروز یکشنبه و فردا دوشنبه جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بودو از روز سه شنبه تا پنجشنبه هفته جاری با گذر امواج ضعیف از سطح استان شاهد رشد ابر و وزش باد خواهیم بود.

امینی با بیان اینکه وزش باد در روز های چهارشنبه و پنجشنبه شدت بیشتری خواهد داشت، اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر روز سه شنبه، بارش بهاری پراکنده در مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

