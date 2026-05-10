لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده، در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته وی، دمای هوا در کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک ترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد ،طی امروز یکشنبه و فردا دوشنبه جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بودو از روز سه شنبه تا پنجشنبه هفته جاری با گذر امواج ضعیف از سطح استان شاهد رشد ابر و وزش باد خواهیم بود.

امینی با بیان اینکه وزش باد در روز های چهارشنبه و پنجشنبه شدت بیشتری خواهد داشت، اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر روز سه شنبه، بارش بهاری پراکنده در مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.