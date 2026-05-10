به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان با نوساناتی همراه بوده و اختلاف قابل توجهی بین کمینه و بیشینه دما به چشم می‌خورد.

طبق این گزارش، کردکوی با ثبت حداقل دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان بوده، در حالی که آق‌قلا با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس عنوان گرم‌ترین نقطه را به خود اختصاص داده است.

در مرکز استان نیز گرگان حداقل دمای ۱۱ و حداکثر ۳۱.۹ درجه سلسیوس را تجربه کرده است. همچنین در دیگر شهرها، پارک ملی گلستان (تنگراه) دمایی بین ۱۲.۸ تا ۲۵.۱ درجه، انبارالوم ۱۱.۴ تا ۲۹.۸، مراوه‌تپه ۱۳.۳ تا ۲۵.۸ و کلاله ۱۳ تا ۲۷ درجه سلسیوس را به ثبت رسانده‌اند.

بر پایه این گزارش، مینودشت، گنبد، هاشم‌آباد، بندرترکمن و اینچه‌برون نیز به ترتیب بیشینه دماهایی بین ۲۶.۵ تا ۳۰.۷ درجه را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده گرمای نسبی در برخی مناطق استان است.

اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد این تغییرات دمایی تحت تأثیر شرایط جوی پایدار و الگوهای فصلی رخ داده و انتظار می‌رود روند نوسانات دمایی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.